原作・日向理恵子、絵・山田章博による長編ファンタジー小説をアニメ化し、今年1月に放送・配信されたWOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。来年(2024年)1月に放送・配信される第2シーズンのメインビジュアルと、第2シーズンのアニメ映像としては初公開となるティザーPVが公開となった。

本作は、“火”を失った人類最終戦争後の世界で、主人公となる11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四が、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく姿が描かれる。終結に向けストーリーが展開されるなか、灯子と煌四たちの運命はどう導かれるのか?

第1シーズン同様に、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL /攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

■『火狩りの王』第2シーズンあらすじ

人と同じように、人体発火病原体によって天然の火を使うことができなくなった神族が、忌むべき火を遠ざけておくために炎魔を造った―。

世界の真実を灯子と煌四が知るのと時を同じくして、神族の統治転覆を狙う〈蜘蛛〉たちが炎魔を放ち、煌四が開発した強力な雷撃を落とす雷撃砲が工場に設置され、誘導用の雷瓶が各地に埋められるなど、さまざまな思惑が首都に忍び寄っていた。そして、遂に、最終戦争前に打ち上げられ、永らく虚空を彷徨っていた人工の星〈揺るる火〉が、帰ってくる。

「千年彗星〈揺るる火〉を狩った火狩りは、〈火狩りの王〉と呼ばれるだろう」

首都すべての火狩りが千年彗星の帰還を知るなかで、煌四の父の形見でもある三日月鎌で炎魔を狩った灯子。神族を取りまとめる手揺姫(姫神)へ、願い文を届けようとする明楽。父の狩り犬・かなたを送り届けてくれた恩人の灯子を、神族によって体を作り替えられた妹・緋名子とともに守ろうとする煌四。

人々が必死に戦う中、神族は帰還した〈揺るる火〉を手揺姫の任を継ぐ者とするため、ある娘を依巫にしようとしていた。そして、灯子は、姫神たちの孤独と悲しみを知る。千年彗星〈揺るる火〉を狩り、新たな世界の統治者〈火狩りの王〉となるのは誰なのか。灯子と煌四。運命に導かれた二人が解き明かしていく世界の秘密、そして彼らが選ぶ未来は―。

第1シーズンはWOWOWオンデマンドで全話配信中。各配信サイトでも順次配信。

■『火狩りの王』第1シーズン 配信情報

【月額課金制】

Hulu

U-NEXT(11月1日~配信開始)

【都度課金制】

J:COMオンデマンド

iTSCOMオンデマンド

Amazon プライムビデオ

DMM TV

Google Play

HAPPY!動画

ビデオマーケット

music.jp

カンテレドーガ

クランクイン!ビデオ(11月17日~配信開始)

ドコモ・アニメストア

