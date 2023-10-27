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突風でテント飛び女性負傷、広島　高校体育祭で保護者

2023年10月27日 20時18分 (10月27日 20時22分更新)
　２７日午後０時５０分ごろ、広島県福山市の県立松永高で「体育祭中にテントが突風で飛び保護者が負傷した」と教頭から１１９番があった。地元消防によると、５０代女性が頭部打撲などのけがをした。グラウンドに設置していた組み立て式テントが突風で動き、金属柱が女性に当たった。救急搬送されたが、会話はできる状態だった。

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