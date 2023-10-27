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産卵ウミガメ、衛星で追跡 絶滅危惧、保護へ生態解明
産卵期のアカウミガメがどのような回遊経路をたどり活動しているのかを解明しようと、ＮＰＯ法人「日本ウミ...
10月28日
リニア試乗会、天井に映像投影 浮上走行グラフィックスで再現
ＪＲ東海は２７日、山梨実験センター（山梨県都留市）で、リニア中央新幹線の一般向け試乗会を開いた。今回...
【独自】「恵」が過大徴収は980万円と愛知県に報告 グループホーム食材費問題
愛知県を含む全国で障害者向けのグループホームを運営する福祉事業会社「恵（めぐみ）」（東京）が利用者か...
哺乳類「宇宙で繁栄の可能性も」 微小な重力環境で受精卵が成長
山梨大や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）などの研究チームは、宇宙のほぼ重力がない環境で、マウスの受精...
「良弁の願いに触れて」 奈良・東大寺で特別拝観
奈良市の世界遺産東大寺で２７日、寺を開いた初代別当（住職）、良弁僧正（６８９～７７３年）の没後１２５...
10月27日
ヒグマ出没時の対応確認 北海道など、関係機関連携
環境省と北海道、札幌市は２７日、同市南区のスポーツ交流施設で、ヒグマ出没を想定した対応訓練を実施した...