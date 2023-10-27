本文へ移動

坂上忍さんが結婚　番組で発表、交際中の女性と

2023年10月27日 19時44分 (10月27日 20時08分更新)
　坂上忍さん

　坂上忍さん

　タレントの坂上忍さん（５６）が２７日、交際していた女性と結婚したと発表した。自身が司会を務める同日夜放送のテレビ番組で明らかにした。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

話題の新着

記事一覧