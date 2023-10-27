本文へ移動

挑戦者の余八段が勝ち１勝１敗　囲碁の王座戦第２局

2023年10月27日 19時35分 (10月27日 19時41分更新)
　囲碁の第７１期王座戦５番勝負の第２局は２７日、京都市で打たれ、挑戦者の余正麒八段（２８）が２７４手で井山裕太王座（３４）に白番半目勝ちし、１勝１敗のタイに戻した。
　第３局は１１月１４日に神戸市で行われる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

話題の新着

記事一覧