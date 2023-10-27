11月22日に開催される授賞式『MTV VMAJ 2023』

音楽専門チャンネルMTVは27日、優れたミュージックビデオ（MV）作品を表彰する音楽アワード『MTV VMAJ 2023』（以下VMAJ）受賞作品を発表し、Mrs. GREEN APPLEが3冠、aikoとYOASOBIが2冠を獲得した。この日発表されたMV受賞作品20作を対象に11月10日まで一般投票を行い、最も多く得票した作品には、11月22日にKアリーナ横浜で開催される授賞式で最優秀ビデオ賞「Video of the Year」が贈られる。

2002年から開催され、今年で22回目を迎えるVMAJは、さまざまな部門で最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”。対象期間内（2022年10月1日～2023年9月30日）に発表された作品の中から、各部門の最優秀作品と特別賞が発表された。

Mrs. GREEN APPLEは、最優秀アーティスト賞「Artist of the Year」を含む3冠を受賞。デビュー25周年を迎えたaikoと、国内外で「アイドル」が大ヒットを記録したYOASOBIが2冠を受賞した。

各賞を受賞した計20作品の中から、11月10日午後11時59分まで一般投票を行い、最も票を獲得した作品に「Video of the Year」の栄誉が与えられる。

なお、11月22日にKアリーナ横浜で開催される授賞式とライブを融合した『MTV VMAJ 2023』のライブアクトとして、「Best Dance Video」を受賞した櫻坂46の出演が決定した。

さらに、グローバルグループ・NCTの新ユニット「NCT NEW TEAM（仮）」が、11月22日に横浜・ぴあアリーナMMで開催されるプレイベント『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』と、翌23日開催のライブイベント『MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-』のオープニングアクトに決定。両日、ライブパフォーマンスを披露する。

受賞作品は以下のとおり。

■『MTV VMAJ 2023』受賞作品

▽Video of the Year

11月22日開催『MTV VMAJ 2023』で発表

▽Best Solo Artist Video -Japan-

aiko「果てしない二人」（Dir：山岸聖太）

▽Best Solo Artist Video -International-

OLIVIA RODRIG「vampire」（Dir：Petra Collins）

▽Best Group Video -Japan-

乃木坂46「おひとりさま天国」（Dir：伊藤衆人）

▽Best Group Video -International-

Stray Kids「CASE 143」（Dir：725）

▽Best New Artist Video -Japan-

ano「ちゅ、多様性。」（Dir：渡邉直）

▽Best New Artist Video -International-

JVKE「golden hour」（Dir：Gus Black）

▽Best Collaboration Video -Japan-

millennium parade × 椎名林檎「Ｗ●ＲＫ」（Dir：児玉裕一）

▽Best Collaboration Video -International-

SAM SMITH, KIM PETRAS「Unholy」（Dir：Floria Sigismondi）

▽Best Rock Video

10-FEET「第ゼロ感」（Dir：大澤健太郎）

▽Best Alternative Video

Mrs. GREEN APPLE「Magic」（Dir：新宮良平）

▽Best Pop Video

NiziU「Paradise」（Dir：Youngjo Kim, Seungwoo Yoo（NAIVE Production））

▽Best R&B Video

山下智久「Sweet Vision」（Dir：辻本祐希）

▽Best Hip Hop Video

BAD HOP「Champion Road」（Dir：Spikey John）

▽Best Dance Video

櫻坂46「Start over!」（Dir：加藤ヒデジン）

▽Best Storytelling Video

マカロニえんぴつ「悲しみはバスに乗って」（Dir：森義仁）

▽Best Animation Video

YOASOBI「アイドル」（Dir：中山直哉）

▽Best Art Direction Video

アイナ・ジ・エンド「Red:birthmark」（Dir：酒井伸太郎）

▽Best Visual Effects

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」（Dir：戸塚富士丸）

▽Best Cinematography

日向坂46「Am I ready?」（Dir：白石剛浩）

▽Best Choreography

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」（Dir：吉川エリ）

■SPECIAL AWARD WINNERS

▽Artist of the Year

Mrs. GREEN APPLE

▽Song of the Year

YOASOBI「アイドル」

▽Album of the Year

aiko「今の二人をお互いが見てる」

▽Group of the Year

BE:FIRST

▽Global Icon Award

チャウヌ

▽Best Asia Celebrity

Bright

▽Best Asia Group

THE BOYZ

▽Best Buzz Award

NewJeans

▽Upcoming Dance & Vocal Group

DXTEEN

LIL LEAGUE

▽Daisy Bell Award＞

まらしぃ×じん×堀江晶太（kemu）「新人類」

■『MTV VMAJ 2023』

日時：11月22日（水）午後6時開演

会場：神奈川・Kアリーナ横浜

出演者

▼LIVE ACT

aiko、アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、Bright、チャウヌ、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順

▼GUEST CELEBRITY

Gulf

▼MC

山里亮太（南海キャンディーズ）、藤井サチ

■『MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-』

日時：11月23日（木・祝）午後2時開演

会場：神奈川・ぴあアリーナMM

出演者

▼LIVE ACT

Bright、チャウヌ、山下智久 ※アルファベット順

▼GUEST CELEBRITY

Gulf

▼OPENING ACT

NCT NEW TEAM（仮）

■『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』

日時：11月22日（水）午後2時30分開演予定

会場：神奈川・ぴあアリーナMM

出演者

▼レッドカーペット出演者

ano、アイナ・ジ・エンド、BE:FIRST、Bright、Gulf、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順

▼LIVE ACT

DXTEEN、LIL LEAGUE ほか ※アルファベット順

▼OPENING ACT

NCT NEW TEAM（仮）

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