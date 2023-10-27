『MTV VMAJ』各賞発表 ミセス3冠、aiko＆YOASOBI2冠 最優秀MVは誰の手に!?
2023年10月27日 18時05分 (10月27日 19時06分更新)
音楽専門チャンネルMTVは27日、優れたミュージックビデオ（MV）作品を表彰する音楽アワード『MTV VMAJ 2023』（以下VMAJ）受賞作品を発表し、Mrs. GREEN APPLEが3冠、aikoとYOASOBIが2冠を獲得した。この日発表されたMV受賞作品20作を対象に11月10日まで一般投票を行い、最も多く得票した作品には、11月22日にKアリーナ横浜で開催される授賞式で最優秀ビデオ賞「Video of the Year」が贈られる。
2002年から開催され、今年で22回目を迎えるVMAJは、さまざまな部門で最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”。対象期間内（2022年10月1日～2023年9月30日）に発表された作品の中から、各部門の最優秀作品と特別賞が発表された。
Mrs. GREEN APPLEは、最優秀アーティスト賞「Artist of the Year」を含む3冠を受賞。デビュー25周年を迎えたaikoと、国内外で「アイドル」が大ヒットを記録したYOASOBIが2冠を受賞した。
各賞を受賞した計20作品の中から、11月10日午後11時59分まで一般投票を行い、最も票を獲得した作品に「Video of the Year」の栄誉が与えられる。
なお、11月22日にKアリーナ横浜で開催される授賞式とライブを融合した『MTV VMAJ 2023』のライブアクトとして、「Best Dance Video」を受賞した櫻坂46の出演が決定した。
さらに、グローバルグループ・NCTの新ユニット「NCT NEW TEAM（仮）」が、11月22日に横浜・ぴあアリーナMMで開催されるプレイベント『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』と、翌23日開催のライブイベント『MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-』のオープニングアクトに決定。両日、ライブパフォーマンスを披露する。
受賞作品は以下のとおり。
■『MTV VMAJ 2023』受賞作品
▽Video of the Year
11月22日開催『MTV VMAJ 2023』で発表
▽Video of the Year
11月22日開催『MTV VMAJ 2023』で発表
▽Best Solo Artist Video -Japan-
aiko「果てしない二人」（Dir：山岸聖太）
aiko「果てしない二人」（Dir：山岸聖太）
▽Best Solo Artist Video -International-
OLIVIA RODRIG「vampire」（Dir：Petra Collins）
OLIVIA RODRIG「vampire」（Dir：Petra Collins）
▽Best Group Video -Japan-
乃木坂46「おひとりさま天国」（Dir：伊藤衆人）
乃木坂46「おひとりさま天国」（Dir：伊藤衆人）
▽Best Group Video -International-
Stray Kids「CASE 143」（Dir：725）
Stray Kids「CASE 143」（Dir：725）
▽Best New Artist Video -Japan-
ano「ちゅ、多様性。」（Dir：渡邉直）
ano「ちゅ、多様性。」（Dir：渡邉直）
▽Best New Artist Video -International-
JVKE「golden hour」（Dir：Gus Black）
JVKE「golden hour」（Dir：Gus Black）
▽Best Collaboration Video -Japan-
millennium parade × 椎名林檎「Ｗ●ＲＫ」（Dir：児玉裕一）
millennium parade × 椎名林檎「Ｗ●ＲＫ」（Dir：児玉裕一）
▽Best Collaboration Video -International-
SAM SMITH, KIM PETRAS「Unholy」（Dir：Floria Sigismondi）
SAM SMITH, KIM PETRAS「Unholy」（Dir：Floria Sigismondi）
▽Best Rock Video
10-FEET「第ゼロ感」（Dir：大澤健太郎）
10-FEET「第ゼロ感」（Dir：大澤健太郎）
▽Best Alternative Video
Mrs. GREEN APPLE「Magic」（Dir：新宮良平）
Mrs. GREEN APPLE「Magic」（Dir：新宮良平）
▽Best Pop Video
NiziU「Paradise」（Dir：Youngjo Kim, Seungwoo Yoo（NAIVE Production））
NiziU「Paradise」（Dir：Youngjo Kim, Seungwoo Yoo（NAIVE Production））
▽Best R&B Video
山下智久「Sweet Vision」（Dir：辻本祐希）
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▽Best Hip Hop Video
BAD HOP「Champion Road」（Dir：Spikey John）
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▽Best Dance Video
櫻坂46「Start over!」（Dir：加藤ヒデジン）
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▽Best Storytelling Video
マカロニえんぴつ「悲しみはバスに乗って」（Dir：森義仁）
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▽Best Animation Video
YOASOBI「アイドル」（Dir：中山直哉）
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▽Best Art Direction Video
アイナ・ジ・エンド「Red:birthmark」（Dir：酒井伸太郎）
アイナ・ジ・エンド「Red:birthmark」（Dir：酒井伸太郎）
▽Best Visual Effects
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」（Dir：戸塚富士丸）
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▽Best Cinematography
日向坂46「Am I ready?」（Dir：白石剛浩）
日向坂46「Am I ready?」（Dir：白石剛浩）
▽Best Choreography
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」（Dir：吉川エリ）
新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」（Dir：吉川エリ）
■SPECIAL AWARD WINNERS
▽Artist of the Year
Mrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLE
▽Song of the Year
YOASOBI「アイドル」
YOASOBI「アイドル」
▽Album of the Year
aiko「今の二人をお互いが見てる」
aiko「今の二人をお互いが見てる」
▽Group of the Year
BE:FIRST
BE:FIRST
▽Global Icon Award
チャウヌ
チャウヌ
▽Best Asia Celebrity
Bright
Bright
▽Best Asia Group
THE BOYZ
THE BOYZ
▽Best Buzz Award
NewJeans
NewJeans
▽Upcoming Dance & Vocal Group
DXTEEN
LIL LEAGUE
DXTEEN
LIL LEAGUE
▽Daisy Bell Award＞
まらしぃ×じん×堀江晶太（kemu）「新人類」
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■『MTV VMAJ 2023』
日時：11月22日（水）午後6時開演
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
出演者
▼LIVE ACT
aiko、アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、Bright、チャウヌ、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順
▼GUEST CELEBRITY
Gulf
▼MC
山里亮太（南海キャンディーズ）、藤井サチ
日時：11月22日（水）午後6時開演
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
出演者
▼LIVE ACT
aiko、アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、Bright、チャウヌ、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順
▼GUEST CELEBRITY
Gulf
▼MC
山里亮太（南海キャンディーズ）、藤井サチ
■『MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-』
日時：11月23日（木・祝）午後2時開演
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演者
▼LIVE ACT
Bright、チャウヌ、山下智久 ※アルファベット順
▼GUEST CELEBRITY
Gulf
▼OPENING ACT
NCT NEW TEAM（仮）
日時：11月23日（木・祝）午後2時開演
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演者
▼LIVE ACT
Bright、チャウヌ、山下智久 ※アルファベット順
▼GUEST CELEBRITY
Gulf
▼OPENING ACT
NCT NEW TEAM（仮）
■『MTV VMAJ 2023 Pre-Show』
日時：11月22日（水）午後2時30分開演予定
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演者
▼レッドカーペット出演者
ano、アイナ・ジ・エンド、BE:FIRST、Bright、Gulf、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順
▼LIVE ACT
DXTEEN、LIL LEAGUE ほか ※アルファベット順
▼OPENING ACT
NCT NEW TEAM（仮）
日時：11月22日（水）午後2時30分開演予定
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
出演者
▼レッドカーペット出演者
ano、アイナ・ジ・エンド、BE:FIRST、Bright、Gulf、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ほか ※アルファベット順
▼LIVE ACT
DXTEEN、LIL LEAGUE ほか ※アルファベット順
▼OPENING ACT
NCT NEW TEAM（仮）
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