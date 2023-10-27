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伊集院静さん活動休止　肝内胆管がん治療で

2023年10月27日 18時17分 (10月27日 18時41分更新)
　「大人の流儀」シリーズなどで知られる人気作家の伊集院静さん（７３）の事務所は２７日、伊集院さんが肝内胆管がんと診断され、治療のために当面の間は執筆活動を休止すると発表した。
　事務所は「医師との相談により、一刻も早い治療と十分な静養が不可欠であると判断した」としている。

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