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産卵ウミガメ、衛星で追跡 絶滅危惧、保護へ生態解明
産卵期のアカウミガメがどのような回遊経路をたどり活動しているのかを解明しようと、ＮＰＯ法人「日本ウミ...
10月28日
リニア試乗会、天井に映像投影 浮上走行グラフィックスで再現
ＪＲ東海は２７日、山梨実験センター（山梨県都留市）で、リニア中央新幹線の一般向け試乗会を開いた。今回...
哺乳類「宇宙で繁栄の可能性も」 微小な重力環境で受精卵が成長
山梨大や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）などの研究チームは、宇宙のほぼ重力がない環境で、マウスの受精...
「良弁の願いに触れて」 奈良・東大寺で特別拝観
奈良市の世界遺産東大寺で２７日、寺を開いた初代別当（住職）、良弁僧正（６８９～７７３年）の没後１２５...
10月27日
１２月電気代は８社値下がり 石炭価格下落、ガスは上昇
大手電力１０社が２７日発表した１２月の家庭向け電気料金は、北海道と東北、東京、中部、北陸、中国、四国...
入院食の自己負担３０円上げ検討 政府、物価高騰で２４年度にも
政府は医療機関の入院患者が自己負担する食事代を引き上げる方向で検討に入った。物価高騰のため、国が定め...