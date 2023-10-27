ROF-MAO（ろふまお）の最新アルバム『Overflow』が、初週6.5万枚を売り上げ、10月24日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Overflow ／ ROF-MAO

2位： アイムユアヒーロー ／ After the Rain

3位： The Name Chapter:FREEFALL ／ TOMORROW X TOGETHER

4位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN

5位： I’VE MINE ／ IVE

6位： ハックニー・ダイアモンズ ／ ザ・ローリング・ストーンズ

7位： RINGO ／ ITZY

8位： HOW HIGH? ／ ExWHYZ

9位： Fact Check ／ NCT 127

10位： Re-Birth ／ 04 Limited Sazabys

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/30付：集計期間:2023年10月16日〜10月22日）＞

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