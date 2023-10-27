10/30付週間アルバムランキング 1位はROF-MAO『Overflow』
2023年10月27日 17時00分 (10月27日 18時06分更新)
ROF-MAO（ろふまお）の最新アルバム『Overflow』が、初週6.5万枚を売り上げ、10月24日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Overflow ／ ROF-MAO
2位： アイムユアヒーロー ／ After the Rain
3位： The Name Chapter:FREEFALL ／ TOMORROW X TOGETHER
4位： SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」 ／ SEVENTEEN
5位： I’VE MINE ／ IVE
6位： ハックニー・ダイアモンズ ／ ザ・ローリング・ストーンズ
7位： RINGO ／ ITZY
8位： HOW HIGH? ／ ExWHYZ
9位： Fact Check ／ NCT 127
10位： Re-Birth ／ 04 Limited Sazabys
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/30付：集計期間:2023年10月16日〜10月22日）＞
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