TWICEの日本人メンバーMISAMO(左から)MOMO、MINA、SANA Photo by 田中聖太郎

9人組多国籍ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOのDVD/Blu-ray『MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”』が、12月20日に発売されることが決定した。あわせてジャケット写真も公開された。

初のミニアルバムMasterpiece』を携えたMISAMO初のショーケースは、大阪・インテックス大阪 5号館で2日間、横浜・ぴあアリーナMMで3日間の計5公演。収容人数4万人に対して、応募総数60万超えのプレミアム公演のうち、7月27日にぴあアリーナMMで行われたファイナルを収録する。

“幕開け”感たっぷりの楽曲「Behind The Curtain」をはじめ、MINA作詞「It’s not easy for you」、SANA作詞「Rewind you」、MOMO作詞「Funny Valentine」のパフォーマンス、リード曲「Do not touch」、先行公開曲「Bouquet」「Marshmallow」まで、ミニアルバム収録の全7曲を含むフルパフォーマンスが収められる。

このほか、メンバー同士の未公開オフショット、他己紹介、MISAMOに関する2択クイズ、作詞曲のビハインドを含むアルバム紹介の各コーナーや、SHOWCASE用に撮り下ろしされたVCRなども。初回限定盤には「Documentary of MISAMO JAPAN SHOWCASE "Masterpiece"」が収録される。

■DVD/Blu-ray『MISAMO JAPAN SHOWCASE “Masterpiece”』収録内容

・Opening Movie

・Behind The Curtain

・It’s not easy for you

・Rewind you

・Funny Valentine

・Marshmallow

・Do not touch

・Bouquet

・Medley(Do not touch〜Behind The Curtain〜Rewind you〜Funny Valentine〜Marshmallow〜It's not easy for you〜Bouquet)

▼初回限定盤特典映像

Documentary of MISAMO JAPAN SHOWCASE "Masterpiece"

