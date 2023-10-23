『BURN THE WITCH』前日譚、12月29日放送・配信決定 PV公開でセルビー役は木村昴
2023年10月23日 20時00分 (10月23日 21時05分更新)
アニメ『BURN THE WITCH ＃0.8』が、12月29日に全世界同時配信＆テレビ東京で放送されることが決定した。シリーズ初の地上波放送となり、テレビ東京では前作「season 1」も一挙放送する。あわせてPVとキービジュアルが公開された。
また、バルゴの親友、セルビー役は木村昴、主題歌は前作から続けて「NiL」が担当する。
『BURN THE WITCH』は、ロンドンの裏側の“リバース・ロンドン”を舞台に、主人公・新橋のえるとニニー・スパンコールの魔女コンビが、異形の存在であるドラゴンを相手に縦横無尽に躍動するファンタジーアクション。2018年の読切掲載後、2020年8月24日より全4回の読切のストーリーの続きを描いた短期集中連載もしており、Season2の制作も決まっている。
今作は、2018年週刊少年ジャンプ50周年記念号に掲載された、人気漫画『BLEACH』作者・久保帯人氏によるシリーズ最初の読切作品をもとにしたアニメ化プロジェクト。
2020年に公開された劇場中編アニメーション『BURN THE WITCH』と同じく、監督は川野達朗、制作スタジオはteamヤマヒツヂ/スタジオコロリド。そして、メインキャラクターも前作と同じキャスト陣が続投する。
【スタッフ】
原作：久保帯人（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：川野達朗
アニメーション制作：teamヤマヒツヂ／スタジオコロリド
原作：久保帯人（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：川野達朗
アニメーション制作：teamヤマヒツヂ／スタジオコロリド
【キャスト】
ニニー・スパンコール：田野アサミ
新橋のえる：山田唯菜
バルゴ・パークス：土屋神葉
チーフ：平田広明
オスシちゃん：引坂理絵
セルビー：木村昴
ニニー・スパンコール：田野アサミ
新橋のえる：山田唯菜
バルゴ・パークス：土屋神葉
チーフ：平田広明
オスシちゃん：引坂理絵
セルビー：木村昴
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