ファンミーティング『Sury Su|スー・ルイチー“On the Road”Mini Fanmeeting』を開催したスー・ルイチー

日中韓ガールズグループオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』(通称ガルプラ)のファイナリストで、初期から視聴者の注目を集めていた中国四川省出身のスー・ルイチーが、日本初となるライブ『Sury Su|スー・ルイチー“On the Road”in JAPAN』を11月3日神奈川・横浜ベイホールで開催する。それにさきがけ、自身初のポップアップショップ『Sury Su|スー・ルイチー“On the Road”Exhibition』がマルイシティ横浜で開催され、最終日となる15日、スー・ルイチー本人が来店。抽選で選ばれたファン向けに開催されたファンミーティング『Sury Su|スー・ルイチー“On the Road”Mini Fanmeeting』に出演した。

ファンから贈られたフラワースタンドやメッセージが飾られたファンミーティング会場。スー・ルイチーが登場すると、参加者からは黄色い歓声があがった。2回目の来日となった今回、初めてのポップアップショップやライブの開催と日本での活動が大きく拡大した。「(開催が決まったと聞いた時は)夢のようで少し緊張しました」と語るスー・ルイチー。ファンミーティングの冒頭ではまず、ここまでの道のりを支え、応援してくれたファンに感謝の気持ちを伝えた。

今回のポップアップショップには、これまでの歩みが数多く展示されている。ファンミーティング前にイベントスペースを訪れたスー・ルイチーは「『あ、これはガルプラの時に撮った写真』『メンバーで作った料理!』『これはあの時のステージ衣装だ!』など、ファンと同じようにじっくり振り返ってしまいました」と語った。

日本ではガルプラの印象が強いスー・ルイチーだが、中国国内では精力的に活動をしている。2018年に自身が初めて出演したオーディション番組『創造101』や、2020年に続編として制作され、スー・ルイチーは最終順位11位となった『創造営2020』もその一つ。ポップアップショップでは両番組の衣装が展示され「衣装は実家に保存していたため、お母さんに連絡して探してもらいました。『創造営2020』では最後の決勝戦でテーマ曲の衣装をジュエリーやバッジで派手に飾ったんですが、それらもついたままにしています」「ガルプラはバタバタと宿舎を離れる際に、パッと目に入ったCグループの練習服Tシャツをスーツケースに詰め込みました。それをきょう持ってきています」と衣装にまつわるエピソードも披露した。

子供の頃のアルバム写真も母に依頼。「小さいころはおてんばでした。当時怖かったお母さん、今はとても仲が良いです。小さい頃から人前で踊ったり歌ったりすることが大好きだったので、今のアーティスト活動をとても応援してくれています。娘にこんなに海外のファンがいることを、両親ともに誇りに思ってくれています」とプライベートのエピソードを披露した。

展示の中で、ひときわファンの目を引いたのが、「日本語の練習ノート」。ファンから贈られた大好きな『ハリーポッター』のデザインで、原本を持参した。「皆さんのおかげでいまここに立っています。いつもお世話になっています。皆さんの頼りになりたいです」と、練習を重ねたというファンへのメッセージを披露。これには涙を流すファンが続出。「泣かないで!」と日本語でフォローするスー・ルイチーに、ファンは涙まじりの笑顔で歓声を送っていた。

また、今回は公式キャラクター、王冠をかぶった狼のクイーン「ナナちゃん(中国語名:小七)」が初披露となった。原画を作成したスー・ルイチーは、「もともとガルプラの時に自分を動物に例えると?と聞かれ、ステージ上ではクールなので狼と答えたことがありました。絵は苦手でしたが、そんなに難しくなく、そしてかわいく描けるので狼をキャラクターに選びました」と誕生の理由を明かした。

名前は「中国語でルイチーのチーは数字の“七”と発音が同じです。私が友達からよばれるあだなもチーが多く、“七”は日本語にすると“ナナ”で音が可愛いし、ぴったりだと思いました」とし、「狼は群れを作ります。私も自分が生きる表現の世界の中で、王様(クイーン)になれるように頑張りたいと思っています」とキャラクターにこめた想いを語った。

終盤には11月3日に迫った日本初ライブの話題に。「いま全力で準備を進めています。新曲やステージで初めて歌う曲、そして日本語の曲など、初めてがたくさんあります。また今回バックバンドを率いたパフォーマンスも初めての試みになります。サプライズも色々考えているので、練習を重ねて、かっこいいステージをお見せしたいと思います」と意気込みを語った。

最後にファンから要望の多いポーズを披露した撮影会を実施。シングル「アルテミス」で話題を集めた弓をひくポーズを披露した際には特に多くの歓声があがった。実はアーチェリーも趣味というスー・ルイチーは、ガルプラで共演したツァイビーンとは、アーチェリーをはじめバドミントンなどをいまも一緒にやっているそう。ファンに笑顔をふりまき、歓声に包まれるなか、ファンミーティングは終了した。

