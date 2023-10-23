西武の山川穂高内野手

日本野球機構（NPB）は23日、フリーエージェント（FA）権の有資格者名簿を公示した。中日のダヤン・ビシエド内野手や、西武・山川穂高内野手らが、新たに名を連ねた。国内ＦＡ権の新規取得者は以下の通り。

【ヤクルト】

田口 麗斗

【DeNA】

石田 健大、今永 昇太、柴田 竜拓、戸柱 恭孝、西浦 直亨

【中日】

Ｄ．ビシエド

【広島】

上本 崇司、中﨑 翔太、磯村 嘉孝

【日本ハム】

加藤 貴之

【楽天】

茂木 栄五郎

【西武】

平井 克典、山川 穂高、源田 壮亮

【オリックス】

大城 滉二、小田 裕也、若月 健矢、山﨑 福也

【ソフトバンク】

東浜 巨、武田 翔太