FA権有資格者を公示…国内FA権新規取得者は西武・山川穂高、中日・ビシエド、ヤクルト・田口麗斗ら21人
2023年10月23日 15時21分
日本野球機構（NPB）は23日、フリーエージェント（FA）権の有資格者名簿を公示した。中日のダヤン・ビシエド内野手や、西武・山川穂高内野手らが、新たに名を連ねた。国内ＦＡ権の新規取得者は以下の通り。
【ヤクルト】
田口 麗斗
【DeNA】
石田 健大、今永 昇太、柴田 竜拓、戸柱 恭孝、西浦 直亨
【中日】
Ｄ．ビシエド
【広島】
上本 崇司、中﨑 翔太、磯村 嘉孝
【日本ハム】
加藤 貴之
【楽天】
茂木 栄五郎
【西武】
平井 克典、山川 穂高、源田 壮亮
【オリックス】
大城 滉二、小田 裕也、若月 健矢、山﨑 福也
【ソフトバンク】
東浜 巨、武田 翔太
田口 麗斗
【DeNA】
石田 健大、今永 昇太、柴田 竜拓、戸柱 恭孝、西浦 直亨
【中日】
Ｄ．ビシエド
【広島】
上本 崇司、中﨑 翔太、磯村 嘉孝
【日本ハム】
加藤 貴之
【楽天】
茂木 栄五郎
【西武】
平井 克典、山川 穂高、源田 壮亮
【オリックス】
大城 滉二、小田 裕也、若月 健矢、山﨑 福也
【ソフトバンク】
東浜 巨、武田 翔太
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