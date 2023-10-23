本文へ移動

FA権有資格者を公示…国内FA権新規取得者は西武・山川穂高、中日・ビシエド、ヤクルト・田口麗斗ら21人

2023年10月23日 15時21分

このエントリーをはてなブックマークに追加
西武の山川穂高内野手

西武の山川穂高内野手

　日本野球機構（NPB）は23日、フリーエージェント（FA）権の有資格者名簿を公示した。中日のダヤン・ビシエド内野手や、西武・山川穂高内野手らが、新たに名を連ねた。国内ＦＡ権の新規取得者は以下の通り。
【ヤクルト】
田口 麗斗
【DeNA】
石田 健大、今永 昇太、柴田 竜拓、戸柱 恭孝、西浦 直亨
【中日】
Ｄ．ビシエド
【広島】
上本 崇司、中﨑 翔太、磯村 嘉孝
【日本ハム】
加藤 貴之
【楽天】
茂木 栄五郎
【西武】
平井 克典、山川 穂高、源田 壮亮
【オリックス】
大城 滉二、小田 裕也、若月 健矢、山﨑 福也
【ソフトバンク】
東浜 巨、武田 翔太
【読まれています】
◆ビシエドが「日本人扱い」に　国内FA権の取得条件を満たす
◆山川穂高、同期の森友哉のことばに涙
◆山川穂高「強盗してないし生牡蠣も食べてない」 WBC中の一部報道を否定
◆藤川球児さん、キライなOBは「ひとりいますよ」

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ