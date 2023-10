M!LK初の横浜アリーナ単独公演『M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”』より Photo by 斎藤大嗣

スターダストプロモーション所属の5人組ボーカルダンスユニットM!LK(ミルク)が22日、自身初となる横浜アリーナで単独公演『M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”』を開催した。

俳優としても活動する佐野勇斗をはじめ、塩崎太智(崎=たつさき)、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなるM!LKは、2014年11月に結成され、2021年11月にメジャーデビュー。自身初のアリーナライブには、1万2000人の「み!るきーず」(M!LKファン)が集結した。

オープニング曲は、メジャー1stアルバム『Jewel』のリード曲「topaz」。赤いリボンがかけられた巨大なプレゼントボックスの中から、バックライトに照らされたメンバーが姿を見せると、満員の会場は大歓声に包まれた。

ブルーの王子様衣装に身をまとい、この日のために金髪にしたという佐野が「横浜アリーナ!盛り上がってるか!」とあおり、「Brave Saga」で会場の熱気を一気に引き上げる。自己紹介ソング「フレ!フレ!オレ!」では山中が「俺たちに愛される覚悟できてんの?世界一幸せにしてあげるから」と約束し、黄色い歓声が響き渡った。

センターステージへと移動すると、佐野が「みんなへの感謝を歌った曲です。みんな、来てくれてありがとう」感謝を伝え、「Special Thanx」へ。ファンの支えに対する想いを込めてパフォーマンスすると、「My Treasure」では曽野が「み!るきーずは僕たちの宝物です」満面の笑み。観客は全力のジャンプで呼応した。

佐野が「僕らは過去イチで緊張してます」と胸中明かし、曽野が「皆さん、ハッピーになる準備はできてますか?今日1日、必ず最高な1日にします」と約束。エンジン音とアクセルを吹かす音が場内に鳴り響くと、ステージの中央から佐野のメンバーカラー、ピンクのキャデラックが現れた。

佐野はサングラスをかけ、夢のキャデラックにサングラスをかけて乗り込む。ブギーファンク「Break it down」でハードなラップを繰り出すと、激しい火花の中、ソロダンスでも魅せた。

回廊から後方ステージへと移動したメンバーは、光るスタンドマイクで「行けたら行くよ」をパフォーマンス。「ジャングリズム」ではセンターステージへ移動し、佐野が「今からみんなで動物になりましょう」と呼びかけると、動物の鳴き声によるコール&レスポンスも実現した。

ピュアで甘酸っぱいラブソング「テレパシー」では、メンバーカラーの赤いマントを着けた曽野が、アリーナを全速力で走り抜けるのを合図にしたウェーブで盛り上がり、「恋がはじまる」では山中のウインクに歓声。それぞれのメンバーをフィーチャーした曲で個性を存分に発揮した。

ダンスをテーマにしたラテンナンバー「labyrinth」では、照明が落とされたモノクロームの世界観の中でメンバーが官能的に絡みながら、鍛え抜かれた肉体を惜しげもなく披露。キュートでさわやかな王子様とは異なるワイルドでセクシーな表情でも観客のボルテージを高めた。

インディーズ1stシングルのカップリング曲「イチニノサン」では、センターステージで吉田がアコースティックギターを弾き、メンバーは椅子に座って歌唱。ノスタルジックなムードに包まれると、「夜明け」では雰囲気を一変させ、拳を突き上げてパワフルな歌声を響かせた。

吉田は「めっちゃ幸せだわ」と喜びをかみしめ、ライブの演出を手がけた塩崎と衣装をデザインした山中にも感謝。「この半年間、この1日のためだけに費やしてきた」と話すと、「これからも皆さんにとっての幸せであれたらいいなと思ってます」という願いと共に、盟友のフォークデュオ、さくらしめじがM!LKのために書き下ろした「コトノハ」を披露した。

「今までの葛藤だけじゃなく、これからの希望も込められている」(吉田)という楽曲を、佐野と曽野は目に涙を浮かべながら歌い、「終わりのない物語」というフレーズをエモーショナルに歌い上げながらセンターステージで円陣を組み、感動を誘った。

本編ラストナンバーは、メジャー1stアルバムのオープニングナンバー「Aiシャンデリア」。天井からはメンバーのメッセージ入りの手紙が降り注ぎ、会場を幸せなムードで包み込んだ。

アンコールでは、メンバーがスタンド最上階にトロッコで登場。メンバーが作詞とプロデュースを手がけた応援ソング「ジブンエール」では客席にグッズのぬいぐるみを、「DEAR LIFE」ではプレゼントを投げ込んだ。

11月24日に結成9周年を迎えることを伝えると、結成10周年へ向けたプロジェクト「BIG LOVE YEAR」発足を発表。佐野は「みんなと約束したドームツアーを必ず叶えますし、どんなに会場が大きくなっても、いつまでもみんなの近くにいることを約束します。僕たち5人で…気持ちは(卒業したメンバーも含む)8人でドームツアーを叶えます」と決意表明した。

メジャーデビュー曲「Ribbon」で終了、と思いきや、鳴り止まぬ「もう一杯」コールに応えてダブルアンコールへ。吉田が「M!LKのバラエティーコーナー!」と叫んだのを皮切りに、プチ運動会がスタートした。

アリーナの周回を使って、三輪車から麻袋を使ったミノムシ、グッズ食い競争、早着替えが盛り込まれた障害物競走を行い、牛の格好をした山中がビリに。罰ゲームのゴムパッチンを食らうと、そのまま「バイバーイ!」と言い残し、颯爽とステージを後にした。

終演後には、2024年3~6月にかけて、横浜・ぴあアリーナMM2day公演を含むコンサートツアー「M!LK CONCERT TOUR 2024『HERO』」(4都市8公演)の開催がサプライズで発表された。

■『M!LK 1st ARENA “HAPPY! HAPPY! HAPPY!”』セットリスト

opening

01. topaz

02. Brave Saga

03. フレ!フレ!オレ!(2023)

04. Special Thanx

05. My Treasure

【Interlude I】

06. Break it down

07. 行けたら行くよ

08. ジャングリズム

09. テレパシー

10. 恋がはじまる

11. Dance Break(塩崎太智)

12. MAGIC CARPET

13. labyrinth

14. last moment

15. 愛と合図

16. イチニノサン

17. 夜明け

18. Milestone

【Interlude II】

19. コーヒーが飲めません

20. テルネロファイター

21. シアワシェイク

22. かすかに、君だった。

23. Say Yeah

24. コトノハ

25. Ai シャンデリア

【アンコール】

EN1. ジブンエール

EN2. DEAR LIFE

EN3. Ribbon

【Wアンコール】

WEN1. めちゃモル

■『M!LK CONCERT TOUR 2024「HERO」』日程

▼2024年

3月30日(土) 福岡・福岡サンパレス

3月31日(日):福岡・福岡サンパレス

4月13日(土):愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール

4月13日(土):愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール

5月5日(日):大阪・オリックス劇場

5月6日(月・祝):大阪・オリックス劇場

6月8日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

6月9日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

関連キーワード 音楽