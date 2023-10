4年ぶりの声援ありツアーを完走した宮野真守

声優で俳優・歌手として活動する宮野真守が22日、東京・国立代々木競技場第一体育館でライブツアー『MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2023 〜SINGING!〜』(4都市8公演)のファイナル公演を開催した。本ツアーで観客の声出し解禁することを受けて制作し、8月にリリースしたデジタルシングル「Song a song together」など全18曲を1万人のファンとともに歌いあげた。

オープニング映像では、モノトーンの世界の中でステージへの身支度を整える宮野が映し出される。触れるもの一つ一つがカラフルに色づき始め、ライブロゴ『SINGING!』のネオンが現れると、「Hey! Let’s sing!」の文字と共にミントブルーの衣装を身にまとった宮野がステージに登場した。

ファンの大合唱を煽る「SHOUT!」、ポップなアレンジが施された「THE ENTERTAINMENT(HIRO REMIX)」と多彩なナンバーを披露。ビビッドなシャツにガラリと装いを変えた宮野は「FANTASISTA 2023」をパフォーマンスすると、曲の終盤にサングラスを客席に投げるサプライズなどでも沸かせた。

宮野は「約4年ぶりの、念願の声援ありのライブツアー、みなさん楽しんでいますか」と呼びかけると「やっとこのときが来ました。大いに声を出してください。今日は最後まで盛り上げていくんでよろしく!」と呼びかけ、さらに観客の熱量をあげていく。

ライブ恒例の幕間映像や振り付け曲、コール&レスポンスコーナーなどファンとの掛け合いを随所に盛り込んで、会場が一体化。大盛況でツアーの幕を下ろした。このライブの模様は、12月10日(後8:00)にCS放送TBSチャンネル1で放送されることが決定した。

また、自身初のシンフォニックコンサートを開催することを発表。来年6月8日に東京ガーデンシアター、6月15・16日に京都コンサートホールで開催される。富士急ハイランドとのコラボ企画も決定し、来年4月26日~6月30日(予定)まで、コラボフードメニューやグッズ、フォトスポットなどが予定されている。

■『MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2023 〜SINGING!〜』

01. Sing a song together

02. SHOUT!

03. THE ENTERTAINMENT (HIRO REMIX)

【Sing a song together Emotional House mix】

04. FANTASISTA 2023

05. 行こう!

06. Greed

【Theme of SINGING!】

07. Invincible Love

08. ぼくのキセキ

09. EVERLASTING

10. 愛の詩〜Ulyssesの宴〜

11. Dirty Orange 2023 REMIX(FIRE〜Now and Forever〜Butterfly〜Space Travellers〜EGOISTIC)

12. カノン

13. Quiet explosion

【Sing a song together Disco mix】

14. Kiss×Kiss

15. TEAM

【アンコール】

EN1. 透明

EN2. EXCITING!

【Wアンコール】

WEN1. J☆S

関連キーワード 音楽