“コント芸日本一”を決める『キングオブコント2023』が21日午後7時より生放送。蛙亭、カゲヤマ、サルゴリラ、ジグザグジギー、ゼンモンキー、ニッポンの社長、ファイヤーサンダー、や団、ラブレターズ、隣人(50音順)が決勝へと駒を進めたが、梅田サイファーが昨年に引き続きオープニング曲を担当。今年のテーマである「コントの怪物になれ!」の「怪物」にフォーカスし、“「怪物」級のアーティストの方と楽曲制作を試みたい”という梅田サイファーの熱望により、三浦大知とのスペシャルコラボが実現した。

『キングオブコント』公式YouTubeチャンネルでは、オープニング楽曲が動画付きでアップ。ファンからは「愛があふれている」「ずっと、このオープニング続けてほしいです」「感動しました」などといった感想が相次いで寄せられている。

■『キングオブコント2023』オープニングソング 全歌詞

INTRO→R-指定

Who's the king? 誰がトップに3000とんで36組

燦然と輝くトロフィー

掴めんのはたった1組

叩きゃ出る埃(ほこり)も

叩きゃ増えるビスケットに

コントの怪物になれ今宵 16代目の王位

蛙亭→KOPERU

Oh yeah 狂気と哲学

Oh yeah 脅威の変なやつ

男女で参上 中野とイワクラ

ケロケロ言うとりますけれど

色付けた舞台から 描き切る大海へ

ポケットには収まらないモンスター

わぁーお 殿様蛙亭

カゲヤマ→Cosaqu

一万よりも札束や これは皆のお陰様

初の決勝 カマスだけ

為せば成る カゲヤマ

ファイナルスリル味わう快楽主義者

孤独な戦いに小道具欠かさない

サルゴリラ→KBD

juicyな果実熟し その次

研鑽続き沸かすぜこの国

こだまする咆哮 今がやる時だ

Just only one サルゴリラ

刮目しな この祭りのwinner

ジグザグジギー→コーラ

第一回目からの歴史 背負って立つこのステージ

いただく優勝の2文字 最高点到達ウルトラC

コントの王座 今日席替え

池田宮澤 1+1

笑いに真っ直ぐ ジグザグジギー

ゼンモンキー→teppei

緊張の緩和と迫真の演技 結成後4年未満で決勝の地

ヤザキむらまつ荻野 俄然本気

奪う驚天動地のゼンモンキー

ニッポンの社長→KZ

去年みた走馬灯 決意みた手にon the road

コント師達人ほんまもん 地元背にホームアロン

個性こそ突破口 熱意消えない常夜灯

暗転明転 底辺から天辺 4度目で優勝 ニッポンの社長

ファイヤーサンダー→テークエム

ファイヤーサンダー適当な名前 計算された流れ 長めの溜めが要

今日まで優勝の前振り 誰よりネタに絶対の自信

二人で今日食う気 極上寿司

や団→ILL SWAG GAGA

ここが16年目の執念 決勝あがってくるのは必然

光と影 変わる形 蕾のまま高嶺の花

降らした雨 流した涙 今年こそは咲かせろや団

ラブレターズ→peko

机上旅行部 もち目指すは日本のトップ

このコントは演劇性抜群 4度目で激戦勝ち抜く

塚本と溜口 優勝にはない夢オチ 希望の船でいざ行かん

光掴むラブレターズ

隣人→KennyDoes

8年目で入った劇場 散々言われた実家出ろ

12345 初のAREする初の決勝

変幻自在のトリックスター 球場飛び出る弾丸ライナー

全部持ってくぜ隣人 駆け上がりまくりの階段

BRIDGE→三浦大知

誰かに言われたわけじゃない

化けたい 誰より面白く この舞台で

HOOK→三浦大知&梅田サイファー

今日は譲れない 暴れだす怪物達

混沌とした時代 全身全霊剥き出しで

今日が運命の日 暴れだす怪物達

コントの頂きに登れ さぁ始めようか『キングオブコント』

