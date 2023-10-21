関大が完全優勝、秋季リーグ全日程を終了 表彰選手、ベストナインも発表【関西学生野球】
2023年10月21日 19時58分
関西学生野球秋季リーグは２１日、２季ぶり４０度目の優勝を決めていた関大が関学大との２回戦に７―１で連勝。勝ち点５の「完全優勝」を成し遂げた。リーグ戦はこの試合で全日程を終了。表彰選手が発表された。最終順位は次の通り。
（１）関大 １０勝１敗 勝ち点５
（２）近大 １６勝４敗 勝ち点３
（３）立命大 ７勝５敗 勝ち点３
（４）同志社大 ６勝５敗 勝ち点３
（５）関学大 ４勝８敗 勝ち点１
（６）京大 ０勝１０敗 勝ち点０
表彰選手は次の通り。
▽最優秀選手 金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝２０２２年秋以来２度目
▽首位打者 松井涼太（同志社大４年・東邦）＝２０２３年春以来２度目（打率３割７分５厘）
▽最優秀投手 金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝初
【ベストナイン】
▽投手 金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝２０２２年秋以来２度目
▽捕手 有馬諒（関大４年・近江）＝２０２１年秋、２０２２年春、２０２２年秋以来４度目
▽一塁手 富山雄正（関大３年・大阪偕星）＝２０２３年春以来２度目（一塁手では初）
▽二塁手 勝田成（近大２年・関大北陽）＝２０２２年秋、２０２３年春以来３度目
▽三塁手 下井田悠人（関大２年・報徳学園）＝初
▽遊撃手 川久保瞭太（同志社大３年・桐蔭学園）＝２０２２年秋以来２度目
▽外野手 松井涼太（同志社大４年・東邦）＝２０２３年春以来２度目。中井壮樹（京大２年・長田）＝初。阪上翔也（近大２年・神戸国際大付）＝初
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