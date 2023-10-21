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関大が完全優勝、秋季リーグ全日程を終了 表彰選手、ベストナインも発表【関西学生野球】

2023年10月21日 19時58分

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　関西学生野球秋季リーグは２１日、２季ぶり４０度目の優勝を決めていた関大が関学大との２回戦に７―１で連勝。勝ち点５の「完全優勝」を成し遂げた。リーグ戦はこの試合で全日程を終了。表彰選手が発表された。最終順位は次の通り。
秋季リーグ戦の最優秀選手に輝いた関西大・金丸投手

秋季リーグ戦の最優秀選手に輝いた関西大・金丸投手

　（１）関大　１０勝１敗　勝ち点５
　（２）近大　１６勝４敗　勝ち点３
　（３）立命大　７勝５敗　勝ち点３
　（４）同志社大　６勝５敗　勝ち点３
　（５）関学大　４勝８敗　勝ち点１
　（６）京大　０勝１０敗　勝ち点０
　表彰選手は次の通り。
　▽最優秀選手　金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝２０２２年秋以来２度目
　▽首位打者　松井涼太（同志社大４年・東邦）＝２０２３年春以来２度目（打率３割７分５厘）
　▽最優秀投手　金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝初
　【ベストナイン】
　▽投手　金丸夢斗（関大３年・神港橘）＝２０２２年秋以来２度目
　▽捕手　有馬諒（関大４年・近江）＝２０２１年秋、２０２２年春、２０２２年秋以来４度目
　▽一塁手　富山雄正（関大３年・大阪偕星）＝２０２３年春以来２度目（一塁手では初）
　▽二塁手　勝田成（近大２年・関大北陽）＝２０２２年秋、２０２３年春以来３度目
　▽三塁手　下井田悠人（関大２年・報徳学園）＝初
　▽遊撃手　川久保瞭太（同志社大３年・桐蔭学園）＝２０２２年秋以来２度目
　▽外野手　松井涼太（同志社大４年・東邦）＝２０２３年春以来２度目。中井壮樹（京大２年・長田）＝初。阪上翔也（近大２年・神戸国際大付）＝初
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