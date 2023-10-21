◇21日 サッカーJ1第30節 G大阪―名古屋（パナソニックスタジアム吹田）

スターティングメンバーが発表され、今夏加入したMF久保藤次郎（24）が、FW中島大嘉（21）がリーグ戦初先発となった。

久保はJ2藤枝から完全移籍。ルヴァン杯準々決勝鹿島戦第1戦（豊田ス）では、試合終了間際の劇的得点で引き分けに持ち込んだ。DF森下龍矢（26）の累積警告による出場停止で舞い込んだチャンスを生かしたい。

スターティングメンバーは以下の通り。

【ガンバ大阪】

GK 東口順昭

DF 福岡将太

DF 三浦弦太

DF 高尾瑠

DF 権敬源

DF 黒川圭介

MF 食野亮太郎

MF ダワン

MF 山本悠樹

MF ファンアラーノ

FW 宇佐美貴史

【名古屋グランパス】

GK ランゲラック

DF 河面旺成

DF 中谷進之介

DF 藤井陽也

MF 和泉竜司

MF 米本拓司

MF 稲垣祥

MF 久保藤次郎

FW 中島大嘉

FW 永井謙佑

FW キャスパーユンカー

