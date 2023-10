広瀬香美×Hulu『歌姫ファイトクラブ!!』合格者でボーカルユニット、Uthm結成、10月21日よりプレデビュー作品「Reach for the stars EP」緊急配信

9月2日より動画配信サービス「Hulu」で独占配信されている、歌手・広瀬香美がたった一人で審査する覆面オーディション番組『歌姫ファイトクラブ!!』の最終話(第8話)が21日より配信開始となり、番組の中で選ばれた合格者がボーカルユニット、Uthm(読み:うたひめ)を結成し、本日(21日)にプレデビュー作品「Reach for the stars EP」が配信リリースされた。

急きょ配信リリースされた「Reach for the stars」は、『歌姫ファイトクラブ!!』の最終審査のために広瀬が書き下ろした新曲。最終審査の舞台は、広瀬がこの夏初めて開催した「Kohmi EXPO」のステージ。最終ステージに勝ち残った5人の候補者たちが大勢の広瀬香美ファンの前でこの「Reach for the stars」を披露した。その翌日、衝撃の合格発表が行われ、応募総数1457人より選ばれた合格者全員がメインボーカルを務める、ボーカルユニット「Uthm」として音楽活動をスタートさせることになった。

プロデュースは番組の審査も務めた広瀬。作詞・作曲を広瀬が手掛け、編曲は石渡裕貴が担当。ピアノのイントロから静かに始まり、音域の広いメロディーラインと壮大なストリングスアレンジが魅力のバラードだ。歌手という大きな夢を抱き、あきらめることなく自分を信じて必ず夢をつかもうとする、オーディション候補者たちの心境そのものが歌詞の一節一節に込められている。

『歌姫ファイトクラブ!!』は、ミリオンセラーの名曲「ロマンスの神様」などで知られる歌手・広瀬と、『¥マネーの虎』などの日本テレビの人気番組を手掛けてきたプロデューサー・栗原甚氏がタッグを組み、【新時代の歌姫】を発掘するリアリティショー。数々の斬新な審査方法で、人の心を震わせることができる、【本物の歌声】を持った人物を求めて行われてきた。その全軌跡は、Huluで全話独占配信中。

■「Reach for the stars EP」収録曲数:5曲

1. Reach for the stars

2. Reach for the stars starring Momoka

3. Reach for the stars starring Sayaka

4. Reach for the stars starring Nonoka

5. Reach for the stars - Instrumental

■音楽ストリーミングサービス

Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC

