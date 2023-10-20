JO1、『Mステ』初登場はサングラス姿であいさつ 放送開始直後から「ワイプにいる！」と喜びの声
2023年10月20日 20時22分 (10月20日 21時06分更新)
11人組グローバルボーイズグループ・JO1が20日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00）に初出演した。
記念すべき“第一声”を前に、VTR企画を笑顔でチェックするメンバーの姿が放送された。SNSでは放送開始直後から「ワイプにいる！」「ワイプにJO1いるの感動」「これ現実？」と喜びの反応が広がった。
MCのタモリがJO1の初登場を紹介すると、タモリと同じくサングラスをかけたメンバーたちは「Go to the TOP！JO1です！」と元気よく名乗りを上げた。
この日は代表曲「SuperCali」「Trigger」と、最新曲「Venus」をメドレーで披露。さらに、メインボーカルの2人が米津玄師の「Lemon」をカバーし、計4曲をパフォーマンスする。
■出演アーティスト＆楽曲
ano「涙くん、今日もおはようっ」「ちゅ、多様性。」
Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
一夜限りのSPバンドメンバー
Gt. 村上虹郎
Key. 霜降り明星 粗品
Kroi「Hyper」
櫻坂46「承認欲求」
JO1「Venus」「SuperCali」「Trigger」3曲メドレー、「Lemon」（米津玄師のカバー）
GENERATIONS「Diamonds」
WEST.「AS ONE」
羊文学「more than words」
※50音順
ano「涙くん、今日もおはようっ」「ちゅ、多様性。」
Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
一夜限りのSPバンドメンバー
Gt. 村上虹郎
Key. 霜降り明星 粗品
Kroi「Hyper」
櫻坂46「承認欲求」
JO1「Venus」「SuperCali」「Trigger」3曲メドレー、「Lemon」（米津玄師のカバー）
GENERATIONS「Diamonds」
WEST.「AS ONE」
羊文学「more than words」
※50音順
JO1、韓国からオリコン1位を報告 KARAヨンジとのコラボ映像にもファン歓喜
『Mステ』初出演組 ゆりやん＆BE:FIRST MANATO、JUNONが念願の階段降り「3人でデビューしようね」
『Mステ』ダンサーが選ぶ21世紀曲1位は「ichiban」 キンプリファン歓喜「5人バージョン流れるとは」「号泣」
ジャニーズWEST、新グループ名は「WEST.」
WEST.桐山照史＆中間淳太、改名後初TV生出演 関ジャニ∞横山裕のボケに出演者笑う
『Mステ』初出演組 ゆりやん＆BE:FIRST MANATO、JUNONが念願の階段降り「3人でデビューしようね」
『Mステ』ダンサーが選ぶ21世紀曲1位は「ichiban」 キンプリファン歓喜「5人バージョン流れるとは」「号泣」
ジャニーズWEST、新グループ名は「WEST.」
WEST.桐山照史＆中間淳太、改名後初TV生出演 関ジャニ∞横山裕のボケに出演者笑う
おすすめ情報