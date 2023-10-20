10/23付週間アルバムランキング 1位はTOMORROW X TOGETHER最新アルバム
2023年10月20日 17時00分 (10月20日 18時06分更新)
男性5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Name Chapter: FREEFALL』が、初週22.5万枚を売り上げ、10月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： The Name Chapter:FREEFALL ／ TOMORROW X TOGETHER
2位： BRiLLiANT ／ BUDDiiS
3位： THE BOOK 3 ／ YOASOBI
4位： Juicetory ／ Juice=Juice
5位： Catch Up ／ WANIMA
6位： miss you ／ Mr.Children
7位： Fact Check ／ NCT 127
8位： Expectation ／ D.O.
9位： ONE FU ALL, ALL FU ONE ／ 風男塾
10位： For My Dear ／ 鷲尾伶菜
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/23付：集計期間:2023年10月9日〜10月15日）＞
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