TOMORROW X TOGETHER『The Name Chapter: FREEFALL』（ユニバーサル ミュージック／2023年10月14日発売） （P）&（C） BIGHIT MUSIC

男性5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Name Chapter: FREEFALL』が、初週22.5万枚を売り上げ、10月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： The Name Chapter:FREEFALL ／ TOMORROW X TOGETHER

2位： BRiLLiANT ／ BUDDiiS

3位： THE BOOK 3 ／ YOASOBI

4位： Juicetory ／ Juice=Juice

5位： Catch Up ／ WANIMA

6位： miss you ／ Mr.Children

7位： Fact Check ／ NCT 127

8位： Expectation ／ D.O.

9位： ONE FU ALL, ALL FU ONE ／ 風男塾

10位： For My Dear ／ 鷲尾伶菜

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/10/23付：集計期間:2023年10月9日〜10月15日）＞

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