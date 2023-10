INI「TAG ME(HANA_花)」(LAPONE ENTERTAINMENT/2023年10月11日発売) (C)LAPONE Entertainment

11人組男性グループ・INIの最新シングル「TAG ME(HANA_花)」が、初週30.6万枚を売り上げ、10月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: TAG ME(HANA_花) / INI

2位: THE X(Dont’ Be Jealous/FLAVOR/Thank you) / ソ・イングク

3位: PARTY UP!!~むらむらぶ★~ / B2takes!!

4位: どんな結末がお望みだい?/星空オーケストラ / ワンダーランズ×ショウタイム

5位: 好きになっちゃった / SKE48

6位: All I Ever Wanted feat.GULF KANAWUT / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

7位: 初心LOVE(うぶらぶ) / なにわ男子

8位: アンセム/マンマミーア! / DOBERMAN INFINITY

9位: GOD BLESS YOU!! / Devil ANTHEM.

10位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS“CANVAS”07(Forbidden Paradise) / シーズ

<クレジット:オリコン調べ(2023/10/23付:集計期間:2023年10月9日〜10月15日)>

