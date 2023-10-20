『CDTVライブ！』2時間SP出演者第2弾発表 WEST.新曲をフル初披露へ
2023年10月20日 13時00分 (10月20日 15時06分更新)
TBS系で23日放送の『CDTVライブ！ライブ』2時間スペシャル（後7：00）の出演アーティスト第2弾3組と楽曲が20日、発表された。
18日にグループ名を改名したばかりのWEST.は、自身初のトリプルAサイドシングルの１曲で、何度も立ち上がるキミに向けたアンセム曲「AS ONE」をフルサイズテレビ初披露する。
デビュー20周年イヤーを迎え、初の47都道府県ツアー開催中のJUJUは、なつかしの名曲をカバーする「名曲ライブ！ライブ！」コーナーに登場。カバーアルバム『スナックJUJU ～夜のRequest～ 「帰ってきたママ」』より「あゝ無情」（アン・ルイス）をテレビ初披露するほか、「DESIRE -情熱-」（中森明菜）もメドレーで届ける。
asmiは、広瀬アリス主演ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』の挿入歌「開青」をフルサイズでテレビ初披露する。ドラマ制作陣と話し合いながら制作された同曲は、劇中で第二の青春を突き進む主人公に寄り添い、背中をそっと押すような想いが込められている。
■『CDTVライブ！ライブ』2時間SP出演アーティスト・楽曲一覧
asmi「開青」 ★
ano「涙くん、今日もおはようっ」
WEST.「AS ONE」 ★
シャイトープ「ランデヴー」
JUJU「あゝ無情」「DESIRE -情熱-」 ★
羊文学「more than words」
Little Glee Monster「UP TO ME!」
★＝第2弾発表 50音順
asmi「開青」 ★
ano「涙くん、今日もおはようっ」
WEST.「AS ONE」 ★
シャイトープ「ランデヴー」
JUJU「あゝ無情」「DESIRE -情熱-」 ★
羊文学「more than words」
Little Glee Monster「UP TO ME!」
★＝第2弾発表 50音順
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