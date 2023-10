アリーナツアーを完走したJO1(C)LAPONE Entertainment

11人組グローバルボーイズグループ・JO1”が19日、大阪・大阪城ホールで全国アリーナツアー『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’』ファイルを行い、6都市計13公演のツアーを完走した。

スクリーンがせり上がると、きらびやかなスーツをまとったJO1が登場。オープニングから代表曲「SuperCali」でJO1の世界に引き込むと、「Rose」「Trigger」とセクシーかつ洗練された楽曲で魅了していった。

川尻蓮と白岩瑠姫のダンスユニットが「Untitled Perf.#1」で華麗に舞い、大平祥生、木全翔也、鶴房汐恩のラップユニットがオリジナル曲「We Can Fly」で会場を温かな雰囲気に包み込む。

ハッピーな楽曲「Run&Go」「NEWSmile」「We Good」を連発し、「Touch!」ではメンバーが客席に降り、近い距離でファンサービスも。ツアー初日で初披露し、JAM(JO1ファン)の掛け声で曲ができあがるパーティーチューン「RadioVision」でも大盛り上がり。同曲の歌詞には、これまでにリリースされた楽曲タイトルが散りばめられており、ツアーを通してファンの声量も増していった。

ライブタイトル「BEYOND THE DARK」を表した映像から金城碧海、河野純喜、與那城奨が現れると、バラードにアレンジされた「MONSTAR」を歌い上げる。さらに、白岩がW主演を務めた映画『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』の主題歌「Gradation」など、バラード曲でもファンを酔わせた。

終盤には、川西拓実、佐藤景瑚、豆原一成が、スクリーンとシンクロしたダンスパフォーマンスでクールに決め、「Algorithm」「Walk It Like I Talk It」「Speed of Light」でたたみかける。金城が「次で最後の曲になります」と伝えると、会場は「エーーーー!!!」の声に包まれた。與那城は「仕方ない!最初からやるか」と笑いを誘いつつ、「Tiger」で本編を締めくくった。

「JO1! JO1!」のコールに応えて突入したアンコールでは、緻密なフォーメーションが美しい3rdアルバム『EQUINOX』のリード曲「Venus」をパフォーマンス。メンバーは口々に「幸せでした。また絶対に会いましょう」と、JAMに感謝と再会の約束を伝えてアリーナツアーに一旦幕を下ろした。

11月1日からはアジア4都市でのアジアツアー『2023 JO1 1ST ASIAN TOUR ‘BEYOND THE DARK’ LIMITED EDITION』を開催。そして、11月24・25日には追加公演として、大阪・京セラドーム大阪で自身初となるドーム公演を行う。

■JO1『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’』セットリスト

01. SuperCali

02. Rose

03. Trigger

04. Comma,

05. Phobia

06. Untitled Perf.#1(川尻/白岩)

07. We Can Fly(大平/木全/鶴房)

08. Run&Go

09. NEWSmile

10. We Good

11. Touch!

12. Born To Be Wild

13. RadioVision

14. OH-EH-OH

15. MONSTAR

16. 流星雨

17. Romance

18. OASIS

19. Gradation

20. With Us

21. Untitled Perf.#2(川西/佐藤/豆原)

22. Algorithm

23. Walk It Like I Talk It

24. Speed of Light

25. Tiger

【アンコール】

EN1. Venus

EN2. Forever Here

関連キーワード 音楽