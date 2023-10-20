映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』ロングラン上映中（C）2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

4月28日から全国の劇場でロングラン上映が続いているイルミネーションと任天堂が共同で制作した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』。今月13日から19日まで実施した、全国の4D対応映画館での“復活上映”も盛況で、日本での興行成績は、公開以来25週間で140億円を突破したことが明らかになった。また、好評につき、一部劇場では20日以降も4D版の続映が決定している。

■国内成績（興行通信社調べ、10月18日時点）

累計興行収入：140億49万640円

累計動員：984万1933人

※日本で公開された洋画アニメ作品歴代興行成績2位

※邦画も含めたアニメ作品歴代興行成績12位

※全作品歴代興行成績17位

■海外（IMDB調べ、10月18日現在）

全米成績：5億7493万4330ドル（約860億円※1ドル＝149.74円換算）

※歴代興行成績の第15位

インターナショナル（全米以外、日本も含む）：7億8668万7674ドル（約1178億円※同）

全世界興収：13億6162万2004ドル（約2,039億円）

※歴代興行成績の第16位

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