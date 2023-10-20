『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』国内興収140億円突破、一部4D版の続映も決定
2023年10月20日 11時21分 (10月20日 12時06分更新)
4月28日から全国の劇場でロングラン上映が続いているイルミネーションと任天堂が共同で制作した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』。今月13日から19日まで実施した、全国の4D対応映画館での“復活上映”も盛況で、日本での興行成績は、公開以来25週間で140億円を突破したことが明らかになった。また、好評につき、一部劇場では20日以降も4D版の続映が決定している。
■国内成績（興行通信社調べ、10月18日時点）
累計興行収入：140億49万640円
累計動員：984万1933人
※日本で公開された洋画アニメ作品歴代興行成績2位
※邦画も含めたアニメ作品歴代興行成績12位
※全作品歴代興行成績17位
累計興行収入：140億49万640円
累計動員：984万1933人
※日本で公開された洋画アニメ作品歴代興行成績2位
※邦画も含めたアニメ作品歴代興行成績12位
※全作品歴代興行成績17位
■海外（IMDB調べ、10月18日現在）
全米成績：5億7493万4330ドル（約860億円※1ドル＝149.74円換算）
※歴代興行成績の第15位
インターナショナル（全米以外、日本も含む）：7億8668万7674ドル（約1178億円※同）
全世界興収：13億6162万2004ドル（約2,039億円）
※歴代興行成績の第16位
全米成績：5億7493万4330ドル（約860億円※1ドル＝149.74円換算）
※歴代興行成績の第15位
インターナショナル（全米以外、日本も含む）：7億8668万7674ドル（約1178億円※同）
全世界興収：13億6162万2004ドル（約2,039億円）
※歴代興行成績の第16位
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