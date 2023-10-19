広島は4番に堂林起用、野手4人入れ替える 阪神は第1戦と同じメンバー【セＣＳ・スタメン】
2023年10月19日 17時57分
◇19日 「2023 JERA クライマックス・シリーズ セ」ファイナルステージ第2戦 阪神―広島（甲子園）
スタメンが発表された。阪神の先発野手は第1戦と同じメンバー。広島は4番に堂林翔太内野手を起用するなど野手4人を入れ替えたオーダーとなった。
◆スターティングメンバー
【広島】
1番・二・菊池
2番・中・野間
3番・遊・小園
4番・一・堂林
5番・左・西川
6番・三・上本
7番・右・末包
8番・捕・会沢
9番・投・大瀬良
【広島】
1番・二・菊池
2番・中・野間
3番・遊・小園
4番・一・堂林
5番・左・西川
6番・三・上本
7番・右・末包
8番・捕・会沢
9番・投・大瀬良
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・中野
3番・右・森下
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・左・ノイジー
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・伊藤将
1番・中・近本
2番・二・中野
3番・右・森下
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・左・ノイジー
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・伊藤将
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