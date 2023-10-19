◇19日 「2023 JERA クライマックス・シリーズ セ」ファイナルステージ第2戦 阪神―広島（甲子園）

スタメンが発表された。阪神の先発野手は第1戦と同じメンバー。広島は4番に堂林翔太内野手を起用するなど野手4人を入れ替えたオーダーとなった。

◆スターティングメンバー

【広島】

1番・二・菊池

2番・中・野間

3番・遊・小園

4番・一・堂林

5番・左・西川

6番・三・上本

7番・右・末包

8番・捕・会沢

9番・投・大瀬良

【阪神】

1番・中・近本

2番・二・中野

3番・右・森下

4番・一・大山

5番・三・佐藤輝

6番・左・ノイジー

7番・捕・坂本

8番・遊・木浪

9番・投・伊藤将

