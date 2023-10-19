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広島は4番に堂林起用、野手4人入れ替える　阪神は第1戦と同じメンバー【セＣＳ・スタメン】

2023年10月19日 17時57分

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広島・堂林

広島・堂林

◇19日　「2023 JERA　クライマックス・シリーズ　セ」ファイナルステージ第2戦　阪神―広島（甲子園）
　スタメンが発表された。阪神の先発野手は第1戦と同じメンバー。広島は4番に堂林翔太内野手を起用するなど野手4人を入れ替えたオーダーとなった。
◆スターティングメンバー
【広島】
1番・二・菊池
2番・中・野間
3番・遊・小園
4番・一・堂林
5番・左・西川
6番・三・上本
7番・右・末包
8番・捕・会沢
9番・投・大瀬良
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・中野
3番・右・森下
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・左・ノイジー
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・伊藤将
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