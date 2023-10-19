オリックス・田嶋大樹に、ロッテは左キラーの石川慎吾で対抗 先発はメルセデス【クライマックスシリーズ】
2023年10月19日 17時30分
◇１９日 「２０２３ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）
先発メンバーが発表された。オリックスの先発左腕・田嶋大樹投手に対し、ロッテは左キラーの石川慎吾外野手を３番に据え、一塁のスタメンは第１戦の山口航輝外野手から同じ右打者の茶谷健太内野手に変更した。ロッテの先発投手は左腕のＣ・Ｃ・メルセデス投手。
◆スターティングメンバー
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・遊・藤岡
３番・左・石川慎
４番・指・ポランコ
５番・中・岡
６番・三・安田
７番・一・茶谷
８番・捕・田村
９番・二・中村奨
先発投手・メルセデス
【オリックス】
１番・中・中川圭
２番・三・宗
３番・捕・森
４番・指・セデーニョ
５番・左・杉本
６番・遊・紅林
７番・二・ゴンザレス
８番・中・福田
９番・右・広岡
先発投手・田嶋
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・遊・藤岡
３番・左・石川慎
４番・指・ポランコ
５番・中・岡
６番・三・安田
７番・一・茶谷
８番・捕・田村
９番・二・中村奨
先発投手・メルセデス
【オリックス】
１番・中・中川圭
２番・三・宗
３番・捕・森
４番・指・セデーニョ
５番・左・杉本
６番・遊・紅林
７番・二・ゴンザレス
８番・中・福田
９番・右・広岡
先発投手・田嶋
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