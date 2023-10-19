◇１９日 「２０２３ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦 オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）

先発メンバーが発表された。オリックスの先発左腕・田嶋大樹投手に対し、ロッテは左キラーの石川慎吾外野手を３番に据え、一塁のスタメンは第１戦の山口航輝外野手から同じ右打者の茶谷健太内野手に変更した。ロッテの先発投手は左腕のＣ・Ｃ・メルセデス投手。

◆スターティングメンバー

【ロッテ】

１番・右・荻野

２番・遊・藤岡

３番・左・石川慎

４番・指・ポランコ

５番・中・岡

６番・三・安田

７番・一・茶谷

８番・捕・田村

９番・二・中村奨

先発投手・メルセデス

【オリックス】

１番・中・中川圭

２番・三・宗

３番・捕・森

４番・指・セデーニョ

５番・左・杉本

６番・遊・紅林

７番・二・ゴンザレス

８番・中・福田

９番・右・広岡

先発投手・田嶋

