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オリックス・田嶋大樹に、ロッテは左キラーの石川慎吾で対抗　先発はメルセデス【クライマックスシリーズ】

2023年10月19日 17時30分

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キャッチボールするオリックス・田嶋

キャッチボールするオリックス・田嶋

◇１９日　「２０２３　パーソル　クライマックスシリーズ　パ」ファイナルステージ第２戦　オリックス―ロッテ（京セラドーム大阪）
　先発メンバーが発表された。オリックスの先発左腕・田嶋大樹投手に対し、ロッテは左キラーの石川慎吾外野手を３番に据え、一塁のスタメンは第１戦の山口航輝外野手から同じ右打者の茶谷健太内野手に変更した。ロッテの先発投手は左腕のＣ・Ｃ・メルセデス投手。
◆スターティングメンバー
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・遊・藤岡
３番・左・石川慎
４番・指・ポランコ
５番・中・岡
６番・三・安田
７番・一・茶谷
８番・捕・田村
９番・二・中村奨
先発投手・メルセデス
【オリックス】
１番・中・中川圭
２番・三・宗
３番・捕・森
４番・指・セデーニョ
５番・左・杉本
６番・遊・紅林
７番・二・ゴンザレス
８番・中・福田
９番・右・広岡
先発投手・田嶋
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