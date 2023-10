『CANDY TUNE 1stワンマンライブ -NEW WAY-』を開催したCANDY TUNE PHOTO:ヨシモリユウナ

アイドルグループ・CANDY TUNEが18日、東京・Zepp Shinjukuで『CANDY TUNE 1stワンマンライブ -NEW WAY-』を開催。初披露となる新曲「Twilight Dilemma」「必殺あざとポーズ」を含む全13曲で会場を盛り上げた。

CANDY TUNEは、日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」から、“原宿から世界へ”をコンセプトにデビューした。福山梨乃、南なつ、立花琴未、小川奈々子、桐原美月、宮野静、村川緋杏による7人のメンバーで結成された。

1曲目はライブで盛り上がる鉄板曲「CATCH YOU」で開幕。今回のライブで初お披露目となるカラフルな新衣装に身を包んで登場した。衣装のデザインにも携わった村川は「今回はビジューをつけてみたり、ワンピースにしてスカートを長めにしてみたり、きゃんちゅーらしくもありますが、いつもとひと味違う秋のきゃんちゅーにしてみました!」とこだわりを明かした。

またこの日は、初パフォーマンスとなる新曲を2曲披露。すでにサブスク音源が解禁された「Twilight Dilemma」について宮野は「今までかわいい曲やかっこいい曲がありましたが、今回新ジャンルといいますか、また新しいCANDY TUNEが見れるんじゃないかなと思います。」と解説した。

アンコール後には2曲目の新曲「必殺あざとポーズ」を初披露。グループ史上最も明るくキャッチーな曲調で、桐原による「好き」の胸キュンセリフも曲中に含まれている。楽曲の披露を終えて小川は「きゃんちゅー1あざとかわいい曲になっています。きゃんちゅーでは初めてのあざといセリフもあったりとか、みんなと一緒に踊れるように簡単な振り付けになってるので、TikTokとかで広めてくれたら嬉しいです。いっぱい愛してください!」と新曲のオススメポイントを明かした。

最後の楽曲「ナナイロプロローグ」の曲中では、1周年の全国ツアーの開催を発表。ツアーファイナルは豊洲PITで行うこともファンにサプライズで伝えた。グループ史上最大キャパシティとなる会場に小川は「CANDY TUNEがデビュー前から掲げていた、デビューして1年で豊洲PITに立つという目標なんですが、まだまだ私たちにとってすごく大きな会場です。今日もあめちゃん(ファンの総称)のみんなが宣伝してくれたおかげで、ここZepp Shinjukuを満員で埋めることができました。そんな私たちとあめちゃんだったら豊洲PITを埋めるという夢も叶えることができると思います。“原宿から世界へ”という大きな目標に近づく1歩としても絶対に成功させたいですし、私たちも豊洲PITに向けて日々たくさんがんばっていくので絶対来てください!よろしくお願いします!」と大きな挑戦に決意を語った。



■『CANDY TUNE 1stワンマンライブ -NEW WAY-』セットリスト

01. CATCH YOU

02. TUNE MY WAY

03. 未完な青春

04. きゅきゅきゅキュート

05. WAO!アオハル!

06.マエヲムケ!

07. ナナイロプロローグ

08. Twilight Dilemma

09.キス・ミー・パティシエ

10.hanamaru

EN1.必殺あざとポーズ

EN2.ナナイロプロローグ

EN3. キス・ミー・パティシエ



■ライブ概要

CANDY TUNE 1st ANNIVERSARY TOUR 2024

日程:2024年3月16日(土)

会場:名古屋 ReNY limited

時間:開場 16:30 / 開演 17:30

日程:2024年3月23日(土)

会場:福岡 DRUM LOGOS

時間:開場 16:30 / 開演 17:30

日程:2024年3月31日(日)

会場:大阪 梅田TRAD

時間:開場 16:00 / 開演 17:00

日程:2023年4月27日(土)

会場:東京 豊洲PIT

時間:開場 16:30 / 開演 17:30

【チケット】

VIPスタンディング ¥15,000

miniVIPスタンディング ¥7,000(豊洲PITのみ販売)

一般スタンディング ¥5,000

