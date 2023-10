『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』公開練習を行った鈴木千裕 (C)ORICON NewS inc.

現地時間11月4日にアゼルバイジャン・バクーで開催される『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』に出場する鈴木千裕が18日、都内のジムで公開練習を実施。初めての海外での試合となるが、計量からのリカバリープランについて聞かれると「うわ…、何もしてなかった」と、思わぬ落とし穴に頭を抱えた。

今回はRIZINにとっても初めて海外進出の記念すべき大会で、鈴木はアゼルバイジャン出身のヴガール・ケラモフの持つフェザー級ベルトに挑戦する。母国で英雄的な人気を誇るケラモフだけに、完全アウェイの状況での試合となるが「そっちの方が燃えるじゃないですか。格闘技をやったことない人はわからないと思いますけど、アウェイの状況で向かって勝った時の喜びは、人生の中でなかなか味わえないですよ」と、むしろ楽しみにしている。

しかし、記者からの質問で思わぬ“想定外”があることに気づいた。普段は計量直後のリカバリー食としてサムゲタンを食べている鈴木だが、今回はアゼルバイジャンでの試合のため、計量会場やホテルの近くに韓国料理屋があるか、リサーチできていなかった。会見のためにアゼルバイジャンに行っていたが、そこまで調べることができず「うわ…、何もしていなかった。あー、下見を完全に忘れてた…」と落胆した。

それでも根っからポジティブ思考の鈴木は「アゼルバイジャンはご飯がおいしいし、ケバブとか食えばいいんじゃないですかね」と一気に切り替え。そして「これしか食わないって言う人は、だいたい結果を残さないですからね。なんでも食うやつが一番強いんですよ」と現地の食事をパワーに変えて試合に臨むと宣言した。

ケラモフ戦から2ヶ月弱で、RIZINの年間最大イベントである大みそか大会が開催される。気になる連続出場について聞かれると「当たり前じゃないですか。常に戦いますよ、俺は。大きなケガとかで、どうしてもでられない場合は仕方ないですけど、ケガさえなければ出ますよ。もちろんチャンピオンとしてね」と、大みそかでの凱旋マッチを約束した。

■RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan 対戦カード

・フェザー級タイトルマッチ

ヴガール・ケラモフ vs. 鈴木千裕(日本)

・ライト級

トフィック・ムサエフ vs. 武田光司(日本)

・ライト級

ナリマン・アバソフ vs. アリ・アブドゥルカリコフ(ロシア)

・フライ級

メイマン・マメドフ vs. ジャスティン・スコッギンス(アメリカ)

・ライト級

トゥラル・ラギモフ vs. キム・ギョンピョ(韓国)

※日本国内の放送・配信事業者によるPPVを予定

