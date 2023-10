『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 』 (C) Cygames, Inc.

9月16、17日の2日間、愛知・ポートメッセなごや第1展示館にて開催された、『ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 』の公式レポートが到着した。伝説のライブとなった17日のDAY2の様子を伝えている。

DAY2のシークレットゲストは駿川たづな役・藤井ゆきよ。和やかな雰囲気のもと、DAY1と同じく開幕を飾ったのは「DRAMATIC JOURNEY」だ。曲に合わせてステージに登場したウマ娘たちは、それぞれが意気込みを語っていく。トーセンジョーダン役・鈴木絵理が「名古屋にまで来て盛り上がらないなんて、ジョーダンっしょ?」と呼びかけると、会場のトレーナー(=『ウマ娘』ファンの呼称)たちも大声で応えていた。

会場が温まったところで、「グロウアップ・シャイン」へ。さらに、「ENDLESS DREAM!!」、「今日もウララかケセラセラ!」と歌唱が続いていく。「今日もウララかケセラセラ!」では、DAY1に出走したキングヘイロー、ライスシャワーがハルウララに手紙を残すという演出が。2人の想いを背負ったハルウララ役・首藤志奈が張り切って歌い、ゴールドシチーの「素顔のココロ」へと続く。スマートファルコンのソロ曲「立ち位置ゼロ番!順位は一番!」は、カレンチャン、オグリキャップと3人による特別な衣装によるスペシャル仕様。その後も「Gaze on Me!」とキュートな楽曲が続き、会場は盛り上がっていった。

続くトークコーナーではDAY1に続き、ウマ娘たちが会場を巻き込んで特別なアレンジとなった「DRAMATIC JOURNEY」を歌唱するコーナーが。壇上のウマ娘たちのコールとともに会場の観客たちが歌う様子は、まさに声出しが解禁されたライブならではの光景だ。そしてここで、ゲスト出走となるシリウスシンボリ役・ファイルーズあいも合流。「L'Arc de gloire」ではほかのウマ娘たちとともに、パワフルな歌声を披露し、続けてソロ曲「GALACTIC PLAYER」で会場を魅了する。続く「You know me」は、これまたイベント初出走のナカヤマフェスタ役・下地紫野が登場。シリウスシンボリに負けじとクールでロックなパフォーマンスを見せ、会場を沸かせた。

ここでメジロパーマーとダイタクヘリオスがMCを務める「ぱか☆アゲ↑ミックス」のコーナーが開始。キタサンブラック、タップダンスシチー、マチカネタンホイザが最高にアゲアゲなダンスで会場を盛り上げたあとはリミックスされた「UNLIMITED IMPACT」、「恋はダービー☆」、「逃げ切りっ!Fallin' Love」の3曲を初披露。「恋はダービー☆」では、トウカイテイオーとゴールドシップ&ゴールドシチーのG’zが盛り上げバトルで客席をアゲアゲに。最後には今後リリース予定の「ぱか☆アゲ↑ミックス」の新曲リストが公開され、コーナーは幕を閉じた。

高松宮記念(高松宮杯)にゆかりのあるメンバーにより「本能スピード」、「Never Looking Back」とイベントは順調に続いていくが、ここでトラブルが発生。「winning the soul」の歌唱中、トウカイテイオー役・Machicoのマイクにトラブルが起こり、歌声が届かない事態が発生したのだ。するとトウカイテイオーの歌唱パートの際、客席のトレーナーたちが割れんばかりの大声で合唱を行い、エールを届けた。Machicoもマイクトラブルをものともせずパフォーマンスを続け、会場が一体となって逆境を乗り越えようと団結する一幕となった。

MCを挟み、DAY1に続きウマ娘和太鼓衆が合流した「トレセン音頭(どんどこみっくす)」と「走れウマ娘(どんどこみっくす)」。太鼓の拍子に乗せて、お祭り騒ぎでステージを駆け、櫓型のトロッコで会場をめぐるウマ娘たち。会場全体で「わっしょい!」という掛け声を行ない、まるでイベントがお祭り会場になったような盛り上がりようだった。

その後も「Dance 2 Endless Beat」、「GSK☆」というアゲアゲナンバーが続き、観客のテンションが上がり続けてきたが、その後のトークコーナーは、YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」の登録者数100万人突破の記念となる「金の盾」授与式が執り行われ、少ししんみりした雰囲気のものに。ウマ娘の宣伝担当(自称)ゴールドシップ、そして彼女とともに走り続けてきた上田瞳からの感謝のメッセージは、心が震えるものだった。

そしてここからは「Go This Way」、「Find My Only Way」とウマ娘たちからトレーナーへの感謝を届ける楽曲が続く。「ユメヲカケル!」はSymphonic Ver.という優しげなアレンジで、感動ムードを盛り上げていた。「Ambitious World (Beyond The Promise Ver.)」はキタサンブラック役・矢野妃菜喜とサトノダイヤモンド役・立花日菜のデュエット。小指を繋いで「ずっと一緒にいよう」と約束する2人の姿に、胸が熱くなったトレーナーも多かっただろう。

全員での「笑顔の宝物 -Beyond The Future!-」を終えて、ステージを去っていくウマ娘たち。だがトレーナーたちからのアンコールは鳴り止まない。それに応え、駿川たづな役・藤井ゆきよと実況役・明坂聡美が会場後ろから登場。ホットな新情報で再び会場が盛り上がるなか、ウマ娘たちが再びステージに現れて完全新曲となる「Comeback Story V」を歌唱する。

そしてここで、マイクトラブルで不完全に終わった「winning the soul」の再歌唱が決定! トウカイテイオー役・Machico、ゴールドシップ役・上田瞳、ネオユニヴァース役・白石晴香は熱いパフォーマンスを見せる。最高のサプライズに、観客たちの盛り上がりも最高潮。そのままのテンションで「うまぴょい伝説(どんどこみっくす)」を歌い終えたウマ娘たちは、次なるイベント「5th EVENT 第3公演 -YELL- 」へバトンを届けるため、走り続けるのだった。

