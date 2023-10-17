◇１７日 国際親善試合 日本―チュニジア（ノエビアスタジアム神戸）

日本はＭＦ久保建英（２２）＝Ｒソシエダード＝らが先発入りし、１３日のカナダ戦（デンカＳ）からメンバーを７人入れ替えた。Ｗ杯アジア予選前最終戦を前に、ＧＫ鈴木彩艶（２１）＝シントトロイデン＝、ＦＷ古橋亨梧（２８）＝セルティック＝らが力を見せるチャンスを得た。また、チュニジアはＧ大阪所属のＦＷジェバリが先発入りした。

日本はカナダ戦まで５試合連続で４得点以上と大量得点が続く。昨年６月の国際親善試合（パナスタ吹田）で０―３で敗れたチュニジア相手の再戦で、連勝を伸ばせるかに注目が集まる。

日本の先発メンバーは次の通り

ＧＫ鈴木彩艶

ＤＦ板倉滉

ＤＦ中山雄太

ＤＦ冨安健洋

ＤＦ菅原由勢

ＭＦ／ＦＷ遠藤航

ＭＦ／ＦＷ伊東純也

ＭＦ／ＦＷ古橋亨梧

ＭＦ／ＦＷ守田英正

ＭＦ／ＦＷ旗手怜央

ＭＦ／ＦＷ久保建英

