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MF久保建英がスタメン入り　GK鈴木彩艶、FW古橋亨梧も【サッカー日本代表・チュニジア戦】

2023年10月17日 18時15分

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◇１７日　国際親善試合　日本―チュニジア（ノエビアスタジアム神戸）
　日本はＭＦ久保建英（２２）＝Ｒソシエダード＝らが先発入りし、１３日のカナダ戦（デンカＳ）からメンバーを７人入れ替えた。Ｗ杯アジア予選前最終戦を前に、ＧＫ鈴木彩艶（２１）＝シントトロイデン＝、ＦＷ古橋亨梧（２８）＝セルティック＝らが力を見せるチャンスを得た。また、チュニジアはＧ大阪所属のＦＷジェバリが先発入りした。
久保建英

久保建英

　日本はカナダ戦まで５試合連続で４得点以上と大量得点が続く。昨年６月の国際親善試合（パナスタ吹田）で０―３で敗れたチュニジア相手の再戦で、連勝を伸ばせるかに注目が集まる。
　日本の先発メンバーは次の通り
ＧＫ鈴木彩艶
ＤＦ板倉滉
ＤＦ中山雄太
ＤＦ冨安健洋
ＤＦ菅原由勢
ＭＦ／ＦＷ遠藤航
ＭＦ／ＦＷ伊東純也
ＭＦ／ＦＷ古橋亨梧
ＭＦ／ＦＷ守田英正
ＭＦ／ＦＷ旗手怜央
ＭＦ／ＦＷ久保建英
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