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挑戦者の一力が勝ちタイ　囲碁の天元戦第２局

2023年10月17日 17時37分 (10月17日 17時46分更新)
　一力遼二冠

　一力遼二冠

　囲碁の第４９期天元戦５番勝負の第２局は１７日、札幌市で打たれ、挑戦者の一力遼二冠（２６）が２０８手で関航太郎天元（２１）に白番中押し勝ちし、対戦成績を１勝１敗のタイとした。
　第３局は１１月２２日に福岡市で行われる。

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