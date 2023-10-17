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一力遼二冠
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新型コロナの検査体制強化のため、緊急包括支援交付金で公的機関や民間の検査会社などに整備された機器「次...
10月17日
新聞協会、著作権法改正を要望 生成ＡＩの記事無断学習で
日本新聞協会は１７日までに、人工知能（ＡＩ）が文章や画像を作る生成ＡＩに著作物の無断学習を原則認めて...
グループ会社も名称変更 ジャニーズ問題で業界対応
ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川元社長（２０１９年死去）の性加害問題を巡り、同事務所は１７日、...
ハチ公記念入場券を発売、ＪＲ東 生誕１００年、１１月に
ＪＲ東日本は１７日、渋谷駅前の銅像で知られる忠犬ハチ公の生誕１００周年記念入場券を１１月に発売すると...
国内全新幹線、喫煙ルーム廃止へ ＪＲ３社、２４年春
ＪＲ東海、西日本、九州の３社は１７日、東海道、山陽、九州新幹線の喫煙ルームを２０２４年春に廃止すると...
海水からトリチウム検出 東電、処理水放出口近く
東京電力は１７日、福島第１原発の処理水放出口付近で１６日に採取した海水から、放射性物質トリチウムが１...