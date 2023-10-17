「燃ゆる感動かごしま国体」は10日目の16日、弓道成年女子近的で県チーム（中島冬萌選手＝長野県松本家畜保健衛生所、蟹沢絢音選手＝北沢電機製作所、藤沢敏恵選手＝新光電気工業）が初優勝した。カヌースプリント成年女子カヤックシングル200メートルでは、細見茉弥選手（長野県競技力向上対策本部）が14日の同種目500メートルに続いて3位に入る活躍を見せた。

柔道女子の県チーム（納庄千寿選手＝佐久長聖高2年、伊藤南風選手＝環太平洋大1年、白金未桜選手＝佐久長聖高3年、椿原梨央選手＝松商学園高2年、小野華菜恵選手＝センコー）は4位、弓道成年男子近的の県チーム（岩村拓生選手＝JMC、保科良介選手＝八十二銀行、蟹沢史弥選手＝フルキャストホールディングス）は7位に入賞した。...

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