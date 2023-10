創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて社名変更を公表していたジャニーズ事務所が17日、社名を「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に変更した。午前0時に公式サイトも切り替わった。16日までは「Johnny&Associates」と表示されていた。

新しいサイトのスタート画面には「Bringing Smiles and Sensations to Your World 笑顔と感動の輪を、世界に」と記されていた。