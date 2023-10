『IDOLATER LAST ONE MAN LIVE 「Promise」』を開催したIDOLATER PHOTO:ヨシモリユウナ

日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5人組アイドルグループ・IDOLATERが15日に『IDOLATER LAST ONE MAN LIVE 「Promise」』を開催した。本公演をもってグループは解散し、2019年3月の結成から約4年半の歴史に幕を下ろした。

メンバーは伏木結晶乃、奥田彩友、月代来実、砂月凜々香、大石楓夏の5人。解散後も事務所に所属し、それぞれソロ活動を続けていくことも解散発表と同時に報告された。

4年半の集大成となる同ライブでは、「消せない・・・」「DIAMOND」のようなクールでかっこいい楽曲を前半戦で披露し、グループの新境地となった「あいまいシルエット」「新世界クレッシェンド 」など最新曲を含む全20曲で会場に駆けつけた観客を魅了した。冒頭のMCで月代が「今日で私たちIDOLATERは解散となってしまいますが、今日は最後まで笑顔で走り抜けたいと思います。皆さんも約束してくれますか?」と呼びかけ、メンバー1涙もろい大石は「掟破りかもしれん」と涙を我慢する様子でファンを笑顔にさせた。

ライブ中盤ではメンバー5人の気持ちを歌詞に詰め込んだ「エンドロールを迎えてしまう前に」のMVをファンへサプライズとして上映。歴代の衣装を身にまとった姿で始まり、ライブリハーサルの様子や4年半の軌跡を辿った多くの写真が詰め込まれており、思い出に浸ったファンが涙する様子も見られた。

アンコール後のMCでは、応援してくれたファンに1人ずつ手紙を読む場面も。初期メンバーとして活動してきた月代は「あゆちゃん(奥田)とゆっきー(伏木)とはけんかすることもなく、楽しくやってこれたのは2人が面白い女だったから(笑)本当にありがとう。そして、凜々香(砂月)と楓夏ちゃん(大石)は1年半という短い期間とは思えないぐらい、2人も初期メンバーとしてやってきたっていうぐらいずっと一緒にいる気がします。2人が入ってきてくれてとても明るい空気がグループに流れてきたと思ってます。ありがとう。ファンの方から『解散後、ぱんちゃんが1番何をするかわからない』とよく言われるのですが、私はまたアイドルをやりたいです。IDOLATERとしては燃え尽きたけど、アイドルとしては燃え尽きてないので、今日で離婚とかではないので、これからもがんばります!」と笑顔で今後の活躍をファンに約束した。

2022年4月に新メンバーとして加入した大石は「歌もダンスもやってこなかった私が受け入れてもらえるか不安で、最初は私だけファンの方が少なくて辛い時期もありました。でもある方が『アイドルらしくない人間味のあるところがおふうの魅力なんだよ』って言ってくれて、それが自信になってここまでこれました。アイドルをやる前から『皆さんを笑顔にしたい』という夢は変わらないし、皆さんとの出会いは切りたくないものなので、これからもついてきてくれたらうれしいです」と手を震わせながらも、活動時の葛藤と今後の夢を明かした。

砂月は「私は今後もソロアーティストとして歌を続けて、夢を与えられる存在になりたいです。それとメンバーみんなへ、昨日は1時間リハーサルに寝坊してゴメン!」と感動の流れからジョークで笑いを誘った。

奥田は「デビューライブでファンの方に『あゆちゃんが1番早く辞めそう』って言われたけど、皆さんのおかげで4年半駆け抜けることができました。今までのようにみんなと会える回数は減ってしまうけど、明日からもSNSは更新して行くので、これからもよろしくお願いします」と涙を光らせながら決心を語った。

伏木は「今回メンバーにも内緒で曲を作ってきました」とサプライズでオリジナル楽曲「約束」を披露。メンバーは抱き合い涙を流しながら歌詞を噛みしめた。砂月は「いつの間に曲作ってたの?『君と共に』の作詞も手伝ってくれたのに」と驚きを見せ、伏木は「仲間やからね」と一言でメンバーの絆を見せた。この楽曲は伏木の個人YouTubeにて本日20時にライブ映像が公開される。

また、同プロジェクトに所属する後輩グループ・FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEの全メンバーも駆けつけ、共に活動してきた仲間としてライブを見届けた。

自身のX(旧ツイッター)を更新したFRUITS ZIPPERの櫻井優衣は「いつもいてくれる安心感とか、頑張る姿に勇気をもらって、違うグループだけど、先輩であり味方でいてくれる人だってちゃんと思わせてくれたステキな人柄の5人。だからこそ、この先もずっと幸せな未来なはず。心細さと寂しさがあるけど、私の特別で大切な思い出です」と今後の活動にエールを送った。

大石とプライベートでも親交のあるFRUITS ZIPPERの早瀬ノエルも「内向的な自分にたくさん話しかけてくれたりした楓夏さんはかわらぼで初めて出来た大事なお友達です。アイドルとしての同期でもあって期間が短くともこの道を選んで私と出会ってくれてありがとうというお気持ちです。これからもいっぱい仲良くする予定なので!よろしくお願いします」と友人としてメッセージを送った。



■『IDOLATER LAST ONE MAN LIVE 「Promise」』セットリスト

01.エンドロールを迎えてしまう前に

02.消せない・・・

03.Over again

04.Not your fault

05.Laugh&Live!

06.キミに夢CHU▼XX(▼=ハート)

07.まほうのカギを手に入れたら

08.Endless summer

09.Still in the beginning

10.DIAMOND

11.君と共に

12.Promise

13.あいまいシルエット

14.アイノコトバ

15.Vapor City

16.マエヲムケ!

17.HERO SONG

18.新世界クレッシェンド

EN1.Swipin' Flickin'

EN2.Promise

