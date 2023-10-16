祭壇に飾られた谷村新司さんの遺影

シンガー・ソングライターで、3人組バンド・アリスのメンバー、谷村新司さんが8日に死去した。74歳だった。

谷村さんは1965年、高校3年時にアマチュアのフォークトリオ「ロック・キャンディーズ」を結成。解散後、71年にアリスを結成し、翌72年に「走っておいで恋人よ」でデビュー。「冬の稲妻」（77年）、「チャンピオン」（78年）などヒットを連発し、78年には日本人アーティスト初の日本武道館3daysを成功させた。

アリスの活動と並行してソロ活動も行い、「昴 -すばる-」（80年）がヒット。山口百恵さんに楽曲提供した「いい日旅立ち」（78年）、日本テレビ『24時間テレビ』のテーマソング「サライ」（92年）を加山雄三と共作するなど、誰もが知る多くのヒット曲を世に送り出した。

■谷村新司さんに関する主なオリコンランキング記録

▼谷村新司さん シングル作品累積売上TOP5

1位「昴」（1980年4月1日発売）

オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上67.6万枚

2位「22歳」（1983年10月1日発売）

最高14位、累積売上27.6万枚

3位「群 青」（1981年7月5日発売）

最高15位、累積売上19.9万枚

4位「陽はまた昇る」（1979年6月5日発売）

最高21位、累積売上13.1万枚

5位「三都物語／こころ前線」（1992年6月25日発売）

最高41位、累積売上13.0万枚

▼アリス シングル作品累積売上TOP3

1位「チャンピオン」（1978年12月5日発売）

オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上78.0万枚

2位「冬の稲妻」（1977年10月5日発売）

最高8位、累積売上55.4万枚

3位「秋止符」（1979年12月20日発売）

最高4位、累積売上50.5万枚

▼谷村新司さん 関連シングル作品記録

小川知子・谷村新司「忘れていいの」（1984年2月25日発売）

オリコン週間シングルランキング最高21位、累積売上14.9万枚

加山雄三・谷村新司「サライ」（1992年11月16日発売）

オリコン週間シングルランキング最高20位、累積売上13.2万枚

▼谷村新司さん作詞、作曲作品記録

・谷村新司さん 作詞作曲

山口百恵「いい日旅立ち」（1978年11月21日発売）

オリコン週間シングルランキング最高3位、累積売上53.6万枚

・谷村新司さん 作詞

堀内孝雄「君のひとみは10000ボルト」（1978年8月5日発売）

オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上96.9万枚

・谷村新司さん 作曲

山口百恵「一 恵」（1980年11月19日発売）

オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上27.7万枚

※オリコン調べ（2023年10/16付現在）

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