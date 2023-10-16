「昴」「チャンピオン」「いい日旅立ち」…谷村新司さん主な記録【オリコン】
2023年10月16日 18時14分 (10月16日 20時05分更新)
シンガー・ソングライターで、3人組バンド・アリスのメンバー、谷村新司さんが8日に死去した。74歳だった。
谷村さんは1965年、高校3年時にアマチュアのフォークトリオ「ロック・キャンディーズ」を結成。解散後、71年にアリスを結成し、翌72年に「走っておいで恋人よ」でデビュー。「冬の稲妻」（77年）、「チャンピオン」（78年）などヒットを連発し、78年には日本人アーティスト初の日本武道館3daysを成功させた。
アリスの活動と並行してソロ活動も行い、「昴 -すばる-」（80年）がヒット。山口百恵さんに楽曲提供した「いい日旅立ち」（78年）、日本テレビ『24時間テレビ』のテーマソング「サライ」（92年）を加山雄三と共作するなど、誰もが知る多くのヒット曲を世に送り出した。
■谷村新司さんに関する主なオリコンランキング記録
▼谷村新司さん シングル作品累積売上TOP5
1位「昴」（1980年4月1日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上67.6万枚
2位「22歳」（1983年10月1日発売）
最高14位、累積売上27.6万枚
3位「群 青」（1981年7月5日発売）
最高15位、累積売上19.9万枚
4位「陽はまた昇る」（1979年6月5日発売）
最高21位、累積売上13.1万枚
5位「三都物語／こころ前線」（1992年6月25日発売）
最高41位、累積売上13.0万枚
▼谷村新司さん シングル作品累積売上TOP5
1位「昴」（1980年4月1日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上67.6万枚
2位「22歳」（1983年10月1日発売）
最高14位、累積売上27.6万枚
3位「群 青」（1981年7月5日発売）
最高15位、累積売上19.9万枚
4位「陽はまた昇る」（1979年6月5日発売）
最高21位、累積売上13.1万枚
5位「三都物語／こころ前線」（1992年6月25日発売）
最高41位、累積売上13.0万枚
▼アリス シングル作品累積売上TOP3
1位「チャンピオン」（1978年12月5日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上78.0万枚
2位「冬の稲妻」（1977年10月5日発売）
最高8位、累積売上55.4万枚
3位「秋止符」（1979年12月20日発売）
最高4位、累積売上50.5万枚
1位「チャンピオン」（1978年12月5日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上78.0万枚
2位「冬の稲妻」（1977年10月5日発売）
最高8位、累積売上55.4万枚
3位「秋止符」（1979年12月20日発売）
最高4位、累積売上50.5万枚
▼谷村新司さん 関連シングル作品記録
小川知子・谷村新司「忘れていいの」（1984年2月25日発売）
オリコン週間シングルランキング最高21位、累積売上14.9万枚
小川知子・谷村新司「忘れていいの」（1984年2月25日発売）
オリコン週間シングルランキング最高21位、累積売上14.9万枚
加山雄三・谷村新司「サライ」（1992年11月16日発売）
オリコン週間シングルランキング最高20位、累積売上13.2万枚
オリコン週間シングルランキング最高20位、累積売上13.2万枚
▼谷村新司さん作詞、作曲作品記録
・谷村新司さん 作詞作曲
山口百恵「いい日旅立ち」（1978年11月21日発売）
オリコン週間シングルランキング最高3位、累積売上53.6万枚
・谷村新司さん 作詞作曲
山口百恵「いい日旅立ち」（1978年11月21日発売）
オリコン週間シングルランキング最高3位、累積売上53.6万枚
・谷村新司さん 作詞
堀内孝雄「君のひとみは10000ボルト」（1978年8月5日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上96.9万枚
堀内孝雄「君のひとみは10000ボルト」（1978年8月5日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上96.9万枚
・谷村新司さん 作曲
山口百恵「一 恵」（1980年11月19日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上27.7万枚
山口百恵「一 恵」（1980年11月19日発売）
オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上27.7万枚
※オリコン調べ（2023年10/16付現在）
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