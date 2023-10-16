SEVENTEEN、韓国ミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』収録曲公開
2023年10月16日 11時22分 (10月16日 13時05分更新)
韓国の13人組グループ・SEVENTEENの11枚目ミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』（韓国23日発売、日本25日発売）のトラックリストが16日、公開された。
タイトル『SEVENTEENTH HEAVEN』は、「この上なくとても幸せな状態」を意味する英語表現「Seventh Heaven」を、SEVENTEENだけの意味に変えた。韓国では、本作の予約枚数が全世界で467万3069枚（12日時点、YG PLUS発表）となり、自己最高記録を更新したことが発表されている。
今作は「AM 5:26 Ver.」「PM 2:14 Ver.」「PM 10:23 Ver.」の3形態。それぞれ形態別に、フォトブック（80P）、リリックブック（12P）、ペーパーアートキット、ステッカー（13種中1種ランダム）、フォトカード（26種中2種ランダム）、ミニカード（13種中1種ランダム）と、初回プレスのみフェスティバルリストバンド、ポスターも付く。
トラックリストは以下のとおり。
■『SEVENTEENTH HEAVEN』収録曲
1. SOS (Prod. Marshmello)
2. God of Music
3. Diamond Days
4. Back 2 Back
5. Monster
6. Yawn
7. Headliner
8. God of Music（Inst.）
1. SOS (Prod. Marshmello)
2. God of Music
3. Diamond Days
4. Back 2 Back
5. Monster
6. Yawn
7. Headliner
8. God of Music（Inst.）
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