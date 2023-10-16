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レーカーズ八村は８得点　ＮＢＡオープン戦、前半の出場

2023年10月16日 11時53分 (10月16日 12時05分更新)
　バックスとのオープン戦でシュートを放つレーカーズの八村（２８）＝ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）

　バックスとのオープン戦でシュートを放つレーカーズの八村（２８）＝ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）

　【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールＮＢＡでレーカーズの八村塁は１５日、本拠地ロサンゼルスで行われたバックスとのオープン戦に先発出場し、１６分５２秒プレーして８得点、２リバウンド、３アシストだった。八村の出番は前半のみで、チームは９７―１０８で敗れた。

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