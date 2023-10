『ウィッシュ』(12月15日公開) (C)2023 Disney. All Rights Reserved.

きょう2023年10月16日は、ディズニー創立100周年記念日。これを記念し、これまでのディズニー・アニメーションに命を吹き込んできた歴代の日本版声優たち――尾上松也、中川翔子、松たか子、山寺宏一、生田絵梨花などが「あなたにとって、ディズニーとは?」という質問に答えたコメントが収められた特別映像が解禁となった。

『モアナと伝説の海』のマウイ役声優の松也は「人生でなくてはならないもの」、ディズニー長編アニメーション第50作目となった『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル役声優の中川は「未来を輝かせてくれるもの」、『アナと雪の女王』では日本での興行収入255億円という驚異の数字を記録し、日本中にアナ雪旋風を巻き起こした「アナと雪の女王」シリーズのエルサ役声優の松は「ヒントをくれるもの」、そしてディズニーの人気キャラクターのドナルドやスティッチ、そして『アラジン』のジーニーの声優などを担当する山寺宏一は「どれもやっぱりワクワクするんじゃないかと思いますね」とそれぞれの想いを語っている。

さらに、『シュガー・ラッシュ:オンライン』のアリエル役声優の小此木麻里、『白雪姫』の白雪姫役声優の小鳩くるみ、『プリンセスと魔法のキス』のティアナ役声優の鈴木ほのか、『シンデレラ』のシンデレラ役声優の鈴木より子、『美女と野獣』のコグスワース役、『シュガー・ラッシュ』のキャンディ大王役を務めた多田野曜平、「アナと雪の女王」シリーズのクリストフ役声優の原慎一郎、『美女と野獣』のベル役声優の平川めぐみ、『アラジン』のアラジン役声優の三木眞一郎、『ズートピア』のニック役声優の森川智之、「シュガー・ラッシュ」シリーズでヴァネロペ役を務めた諸星すみれなど、ディズニーの歴史をつなぐ作品を彩ってきた声優たちのコメントも。

そして最後に、これまでのディズニー100年の歴史のバトンを受け取るように、最新作にしてディズニー100年の歴史の集大成でもあるアニメーション映画『ウィッシュ』のヒロイン、アーシャ役を務める生田が「夢を与え続けてくれるもの」とコメント。ディズニーがこれまで歩んできた100年、そしてこれから紡がれていく100年への期待を感じさせてくれる内容となっている。

また、この記念すべき日には東京スカイツリーでディズニーとピクサーのキャラクターをテーマにした特別ライティング6種に、『ウィッシュ』をテーマにしたものが初公開。全7種のライティングが1日限定(後5:45~深0:00)で実施されるほか、11月18日までSEIKO HOUSE GINZA時計塔では、ディズニー創立100周の一環として文字盤がミッキーマウスデザインに模様替え中。この期間中は時計塔は日没~午後10時まで、「Moments of Magic at the Clock Tower」のテーマカラーのパープルの光でライトアップし100周年を盛り上げる。

