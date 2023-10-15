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ロ１―３ソ（１５日）　ソフトバンクが競り勝つ

2023年10月15日 21時37分 (10月15日 21時46分更新)
　５回、ロッテ・荻野を見逃し三振に仕留め、雄たけびを上げるソフトバンク・有原＝ＺＯＺＯマリン

　５回、ロッテ・荻野を見逃し三振に仕留め、雄たけびを上げるソフトバンク・有原＝ＺＯＺＯマリン

　ソフトバンクが競り勝った。１―１の三回に柳田の適時二塁打と中村晃の適時打で２点を勝ち越した。先発の有原はテンポよく打たせて取り、６回を投げて５安打１失点と好投。九回はオスナが締めた。
　ロッテは西野が３回３失点と崩れた。打線は一回のポランコの犠飛による１点にとどまり、二回以降は二塁すら踏めなかった。

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