ソフトバンクが競り勝った。１―１の三回に柳田の適時二塁打と中村晃の適時打で２点を勝ち越した。先発の有原はテンポよく打たせて取り、６回を投げて５安打１失点と好投。九回はオスナが締めた。

ロッテは西野が３回３失点と崩れた。打線は一回のポランコの犠飛による１点にとどまり、二回以降は二塁すら踏めなかった。

