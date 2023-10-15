ロッテ2連勝で決めるか、ソフトバンクがタイに持ち込むか 西野勇士VS有原航平の投げ合い【パ・リーグCS】
2023年10月15日 17時15分
◇１５日 「２０２３ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージ第２戦 ロッテ―ソフトバンク（ＺＯＺＯマリン）
先発メンバーが試合前に発表された。ロッテ・西野勇士投手、ソフトバンク・有原航平投手が投げ合う。
【ソフトバンク】
１番・二・三森
２番・三・川瀬
３番・指・柳田
４番・左・近藤
５番・一・中村晃
６番・右・柳町
７番・遊・今宮
８番・中・上林
９番・捕・甲斐
先発投手・有原
１番・二・三森
２番・三・川瀬
３番・指・柳田
４番・左・近藤
５番・一・中村晃
６番・右・柳町
７番・遊・今宮
８番・中・上林
９番・捕・甲斐
先発投手・有原
【ロッテ】
１番・右・荻野
２番・遊・藤岡
３番・左・角中
４番・指・ポランコ
５番・三・安田
６番・一・山口
７番・中・藤原
８番・捕・田村
９番・二・中村奨
先発投手・西野
１番・右・荻野
２番・遊・藤岡
３番・左・角中
４番・指・ポランコ
５番・三・安田
６番・一・山口
７番・中・藤原
８番・捕・田村
９番・二・中村奨
先発投手・西野
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