◇１５日 「２０２３ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージ第２戦 ロッテ―ソフトバンク（ＺＯＺＯマリン）

先発メンバーが試合前に発表された。ロッテ・西野勇士投手、ソフトバンク・有原航平投手が投げ合う。

【ソフトバンク】

１番・二・三森

２番・三・川瀬

３番・指・柳田

４番・左・近藤

５番・一・中村晃

６番・右・柳町

７番・遊・今宮

８番・中・上林

９番・捕・甲斐

先発投手・有原

【ロッテ】

１番・右・荻野

２番・遊・藤岡

３番・左・角中

４番・指・ポランコ

５番・三・安田

６番・一・山口

７番・中・藤原

８番・捕・田村

９番・二・中村奨

先発投手・西野