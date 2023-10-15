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重さ900キロ、巨大たいまつが夜を焦がす 三重・いなべで「屋奉松明神事」
重さ900キロの大たいまつ2本が練る奇祭「屋奉松明神事（やほたいまつしんじ）」が14日夜、三...
10月14日
音響効果はホール並み？リニアの地下駅建設現場でコンサート JR東海社長もトランぺッターに
リニア中央新幹線神奈川県駅（相模原市緑区）の建設現場が14日、1日限りのコンサート会場に様変...
「反省の気持ち忘れず仕事で返す」 くら寿司迷惑動画撮影、男に有罪判決
大手回転ずしチェーン「くら寿司」の名古屋市内の店舗で、しょうゆ差しに口を付けたような動画を交...
10月13日
【動画】アイドルグループ「デビルアンセム」は天使と悪魔、どっち？
「小悪魔天使」を名乗る5人組アイドルグループ「Devil ANTHEM.」(デビルアンセム)が、新曲...
リニア中央新幹線、品川―名古屋間の本線トンネルが初貫通 山梨で式典
JR東海が進めているリニア中央新幹線品川―名古屋間（全長約286キロ）の現場で、山梨...
万華鏡作家の作品展
三重県伊賀市の武家屋敷「赤井家住宅」で10月23日、万華鏡愛好家による作品展が始まった。（鈴木義人...