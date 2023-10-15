伊勢神宮の神嘗祭に合わせ、神宮に稲穂を奉納して秋の実りに感謝する「初穂曳」が15日始まった。初日は同市豊川町の外宮に向けて、稲穂を載せた2台の奉曳車が街を練る「陸曳」があった。（森研人、清水大輔撮影）

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