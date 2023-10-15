自民党の森山裕総務会長は１５日、政府が月内に策定する経済対策を巡り「所得税減税は過去にも実施したことがあり、その時の検証結果をよく見ながらということだと思う。慎重なのが正しい方向だ」と述べた。大分市内で記者団の質問に答えた。与党内では所得税減税を求める声が上がっており、財政規律を重視する立場からけん制した形だ。