ピース・綾部祐二 (C)ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が15日、インスタグラムを更新。所属事務所・吉本興業の先輩・ダウンタウンの浜田雅功と再会したことを報告した。

2017年に渡米した綾部し、6年ぶりに帰国した綾部。インスタでは「6年ぶりにお会いして、ご挨拶する前に何故か、まず2発蹴り入れられた!」とつづり浜田との2ショットを掲載。「He hasn’t changed a bit.Thank you so much, 浜田さん」と英語を交えて再会を喜んだ。

この投稿にフォロワーからは「浜田さんなりの愛のムチですね笑」「浜田さんならではの愛情表現、ナイスです」「大スターアヤべに、蹴りするとはさすがですね、ミスターハマダ」「2発で済んだんだww」などのコメントが寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合