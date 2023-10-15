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細見選手がカヌー成年女子３位　かごしま国体

2023年10月15日 05時05分 (10月15日 13時41分更新)
カヌースプリント成年女子カヤックシングルで３位の細見選手＝鹿児島県伊佐市の市菱刈カヌー競技場で

カヌースプリント成年女子カヤックシングルで３位の細見選手＝鹿児島県伊佐市の市菱刈カヌー競技場で

  • カヌースプリント成年女子カヤックシングルで３位の細見選手＝鹿児島県伊佐市の市菱刈カヌー競技場で
  • 表彰台で笑顔を見せる細見選手（中） ＝鹿児島県伊佐市の市菱刈カヌー競技場で
　「燃ゆる感動かごしま国体」は８日目の１４日、県勢はカヌースプリント成年女子カヤックシングル５００メートルで、細見茉弥選手（長野県競技力向上対策本部）が３位に入賞。馬術では少年ダービーで佐々木真平選手（新渡戸文化高２年・諏訪市在住）が２位に入り、１１日の少年スピードアンドハンディネスに続いて２度目の表彰台に上がった。
　陸上では少年男子Ｂ１００メートルで丸山竜平選手（長野日大高１年）が６位、成年女子５０００メートル競歩で中村綾花選手（日体大２年）が６位、成年女子８００メートルで内山成実選手（アイ・エス・シー）が７位でそれぞれ入賞を決めた。

中盤スピード落とすも食い込む　細見選手

　決勝のスタートは「...

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