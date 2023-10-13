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『Mステ』2時間SP出演者発表　JO1初出演へ　ジャニーズWEST、GENE、村上虹郎＆粗品も

2023年10月13日 18時27分 (10月13日 19時06分更新)
10月20日放送『ミュージックステーション』2時間SP

10月20日放送『ミュージックステーション』2時間SP

　テレビ朝日系で20日放送の『ミュージックステーション』2時間SP（後8：00～）の出演アーティスト8組と楽曲が13日、発表され、JO1の初出演が決定した。
【写真】あのちゃん、GENE、櫻坂46も…出演アーティスト写真
　JO1は新曲「Venus」ほかをパフォーマンス。ジャニーズWESTはトリプルAサイドシングルのうち、「AS ONE」を披露する。
　Kyrie（アイナ・ジ・エンド）は、自身が映画初主演を務める岩井俊二監督映画『キリエのうた』（10月13日公開）主題歌で、小林武史が作詞作曲を手がけた「キリエ・憐れみの讃歌」を披露。一夜限りのSPバンドメンバーとして、村上虹郎がギターを、霜降り明星の粗品がキーボードを担当するほか、共演した広瀬すずからの応援メッセージも届く。
　出演アーティストと楽曲は以下のとおり。
■出演アーティスト＆楽曲
ano「涙くん、今日もおはようっ」「ちゅ、多様性。」
Kyrie（アイナ・ジ・エンド）「キリエ・憐れみの讃歌」
　一夜限りのSPバンドメンバー
　Gt. 村上虹郎
　Key. 霜降り明星 粗品
Kroi「Hyper」
櫻坂46「承認欲求」
JO1「Venus」　ほか
GENERATIONS「Diamonds」
ジャニーズWEST「AS ONE」
羊文学「more than words」
※50音順
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