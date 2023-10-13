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井山が勝ち１勝３敗　囲碁の名人戦第４局

2023年10月13日 18時00分 (10月13日 18時21分更新)
　囲碁の第４８期名人戦７番勝負の第４局は１２、１３の両日、大阪府守口市で打たれ、挑戦者の井山裕太二冠（３４）が９２手で芝野虎丸名人（２３）に白番中押し勝ちし、対戦成績を１勝３敗とした。
　第５局は２３、２４日に甲府市で行われる。

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