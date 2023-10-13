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テレビ東京は１３日、人気グループ「ＴＯＫＩＯ」メンバーの国分太一さん（４９）が、同局の放送番組審議会...
10月13日
特養６２％が赤字経営、物価高で ２２年度団体調査
寝たきりなど要介護度の比較的高い人が生活する特別養護老人ホーム（特養）の６２・０％が２０２２年度、赤...
寒暖差の大きい日、入浴控えて 突然死防止、鹿児島で警報発表へ
脱衣所と浴槽の温度差による血圧変動などで死に至る「浴室内突然死」を防ごうと、鹿児島大の研究グループは...
インフル微増、「注意報」迫る 前週比１・０４倍、沖縄最多
厚生労働省は１３日、全国約５千の定点医療機関に２～８日に報告されたインフルエンザの感染者数は４万９２...
海水からトリチウム検出 東電、通常精度で４回目
東京電力は１３日、福島第１原発の処理水放出口付近で１２日に採取した海水から、放射性物質トリチウムが１...
外国人の引退先、マレーシア首位 安く安全に生活、米サイトが順位
インターネット上で金融情報を提供する米国のサイト「ゴーバンキング・レイツ」はこのほど、外国人が退職後...