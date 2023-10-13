10/16付週間アルバムランキング 1位はMr.Children『miss you』
2023年10月13日 17時00分 (10月13日 18時06分更新)
Mr.Childrenの最新アルバム『miss you』が、初週16.5万枚を売り上げ、10月10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： miss you ／ Mr.Children
2位： THE BOOK 3 ／ YOASOBI
3位： EQUINOX ／ JO1
4位： Fly with You!! ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
5位： 慈愚挫愚 四 -最高- ／ -真天地開闢集団-ジグザグ
6位： あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 fine ／ fine(天祥院英智(緑川光),日々樹渉(江口拓也),姫宮桃李(村瀬歩),伏見弓弦(橋本晃太朗))
7位： 詩-80’s ／ 優里
8位： 夢空に羽 ／ Lucky2
9位： The Best flumpool 2.0～Blue[2008-2011]&Red[2019-2023]～ ／ flumpool
10位： 感覚は道標 ／ くるり
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ(2023/10/16付：集計期間:2023年10月2日〜10月8日）＞
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