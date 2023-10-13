Mr.Childrenの最新アルバム『miss you』が、初週16.5万枚を売り上げ、10月10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： miss you ／ Mr.Children

2位： THE BOOK 3 ／ YOASOBI

3位： EQUINOX ／ JO1

4位： Fly with You!! ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

5位： 慈愚挫愚 四 -最高- ／ -真天地開闢集団-ジグザグ

6位： あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 fine ／ fine(天祥院英智(緑川光),日々樹渉(江口拓也),姫宮桃李(村瀬歩),伏見弓弦(橋本晃太朗))

7位： 詩-80’s ／ 優里

8位： 夢空に羽 ／ Lucky2

9位： The Best flumpool 2.0～Blue[2008-2011]&Red[2019-2023]～ ／ flumpool

10位： 感覚は道標 ／ くるり

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ(2023/10/16付：集計期間:2023年10月2日〜10月8日）＞

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