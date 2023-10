NMB48「渚サイコー!」(ユニバーサル ミュージック/2023年10月4日発売) (C)UNIVERSAL MUSIC LLC.

NMB48の最新シングル「渚サイコー!」が、初週20.5万枚を売り上げ、10月10日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 渚サイコー! / NMB48

2位: All I Ever Wanted feat.GULF KANAWUT / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

3位: F-R-I-E-N-DS / FTISLAND

4位: 酔えねぇよ! / 真田ナオキ

5位: ぷりぷり/Sing Along Time! / 豆柴の大群

6位: Dangerholic / Snow Man

7位: 3枚目の地図(エンドロールは終わらない/藍深く/FreeGeo/ω猫) / AZKi

8位: ハイライトの中で僕らずっと / SCANDAL

9位: 極楽ロード / GENTLE GUM

10位: おひとりさま天国 / 乃木坂46

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

<クレジット:オリコン調べ(2023/10/16付:集計期間:2023年10月2日〜10月8日)>

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング