俳優の石橋静河(29)が13日、自身のインスタグラムを更新。“絶対領域”をのぞかせたニーハイ美脚ショットを公開した。

「Thank you for having me」と感謝の思いとともに、ファッション誌『VOGUE』での撮影カットをアップ。ボリューム感のあるダウンジャケットを羽織り、超ミニスカートとニーハイブーツの間から美麗な絶対領域をのぞかせる姿など、3パターンのオールホワイトコーデを披露した。

スタイリッシュな着こなしに、SNS上ではファンから「かわいすぎて混乱します」「美しい」といった声があがっている。

