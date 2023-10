韓国1st EP『I’VE MINE』をリリースしたIVE

韓国の6人組ガールズグループ・IVEの韓国1st EP『I’VE MINE』が13日、リリースされ、トリプルタイトル曲のうち「Baddie」のミュージックビデオ(MV)がYouTubeで公開された。これで3曲のタイトル曲すべてのMVが出そろった。

『I’VE MINE』には全6曲が収録され、タイトル曲は「Either Way」「Off The Record」「Baddie」の3曲。トリプルタイトル曲すべてMVが制作され、楽曲ごとに異なるメンバーの新しい姿と魅力を披露している。

9月25日に先行配信された「Either Way」は、他人の視線を気にしてしまう自分について歌う。幻想的なシンセサイザーの音から始まり、メンバーの感性豊かなボーカルでリスナーの共感を誘う。同日に公開されたMVでは、メンバーが涙を流すシーンが目を引く。

続いて10月6日に配信された「Off The Record」は、”愛”とは何かが気になる少女たちが、深夜に誰も眠らず考える様子を描く。まるでミュージカル映画のワンシーンのような楽曲で、リズミカルなビートにメンバーの多彩なハーモニーが重なる。MVでも映画のようなファンタジーかつロマンチックな世界が展開され、秘密の話をお互いに耳打ちするシーンは楽曲のタイトルを彷彿とさせる。

そして、この日公開された「Baddie」は、強烈なトラップビートと独特なエレクトリックベースのサウンドが印象的な楽曲。中毒性のあるフックとパワフルなラップは、これまでにない新しいIVEの魅力をもたらす。

初のワールドツアーをスタートさせたIVEは、日本では、11月15日・16日にKアリーナ横浜公演を行う。

■IVE THE 1st EP『I’VE MINE』

1. Off The Record ※タイトル曲

2. Baddie ※タイトル曲

3. Either Way ※タイトル曲

4. Holy Moly

5. OTT

6. Payback

