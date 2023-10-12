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巨人、元木コーチが退任　本人申し入れ

2023年10月12日 18時12分 (10月12日 18時26分更新)
　巨人の元木大介コーチ

　巨人の元木大介コーチ

　プロ野球巨人は１２日、元木大介作戦兼内野守備コーチ（５１）が今季限りで退任すると発表した。同コーチから退任の申し入れがあったという。

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